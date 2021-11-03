快訊／高雄托嬰中心虐嬰延長停辦1年　負責人名下4間有3間都違規

▲高雄某私立托嬰中心傳虐嬰加重罰，再公布負責人姓名、機構名稱。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者賴文萱／高雄報導

高雄某私立托嬰中心傳出虐嬰事件，整班10位孩童，就有7位幼兒遭受托育人員捏臉、打孩子嘴巴等不當對待。高雄市政府今天表示，透過交叉比對後發現該幼兒園黃姓負責人家族，名下共有2間私托及2間私幼，4間竟有3間有不當管教或設施設備不合乎規定等違規事由，立即採停辦裁罰處置，並公佈負責人姓名及三間違規托嬰托幼機構名稱。

高雄市政府針對近來私立幼兒園發生疑似不當管教情事，召開臨時社會安全網會議，透過交叉比對後發現該幼兒園黃姓負責人家族，名下共有兩間私托及兩間私幼。目前還在進行程序中，完成程序就會對外公告。

該名黃姓負責人名下有2間私幼都位於大寮區，教育局追查發現，其中一間幼兒園多名教師同樣出現不當管教行為，不只會推拉、扯拉小孩，也會命令罰站，在過程更抓傷孩童，已接獲家長投訴，受害孩童人數眾多，因此已令停辦1年。另一間幼兒園則是教室學生配置不符合幼教法，將開罰3000元起跳。

▲高雄某私立托嬰中心爆虐嬰，該名黃姓負責人名下4間嬰幼兒機構，有3間都有違規情事。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

針對先前鳳山托嬰中心案，社會局表示，重新裁量後因違規情節嚴重加重裁罰，該機構停辦一年公布機構名稱，並限期輔導改善。社會局依同法第107條，命該托嬰中心自11月1日起停辦一年並公告其名稱及負責人姓名，托嬰中心如拒不遵從或停辦期限屆滿未改善者，設立許可主管機關應廢止其設立許可。

市府表示，該負責人名下四間機構，有三間有不當管教或設施設備不合乎規定等違規事由，由於違規情節諸多，採停辦裁罰處置，並公佈負責人姓名及三間違規托嬰托幼機構名稱。教育局也將協助輔導學生家長轉介其他機構。