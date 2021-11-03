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連火鍋餃丸都是和牛做的神級組合！老饕讚歎真是狠「餃」色！

▲▼（業配）和牛涮拍攝廣編圖片。（圖／記者周宸亘攝）

▲用和牛做成的火鍋餃丸，神級滋味在老饕之間掀起討論熱潮。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

消費中心／台北報導

五倍券到手後，不少人已經先衝一波大啖美食。讓吃貨們無限回鍋的和牛火鍋吃到飽餐廳「和牛涮」，更是老早就被搶著訂位，不只是因為他們祭出集團振興金大放送，第一波單筆消費滿千元送千元現金兌換券、第二波滿1,500元且憑兌換券可領走現金500元，結帳時大呼「實在賺到了」！他們主打的老饕級和牛三吃「極上和牛涮煮、炙燒和牛壽司、和牛黑咖哩飯」，更是讓很多人一試成主顧的原因，現在！和牛涮又多了一道「神級組合」， 他們將台灣人最愛吃的火鍋餃丸，霸氣做成美味的「和牛餃丸三兄弟」！

和牛料理無極限！以台灣人愛吃火鍋且必吃丸餃料的觀察出發，利用和牛濃郁十足的香氣，精心研發把庶民美食變高級美味，推出「和牛餃丸三兄弟」和牛大力丸、和牛蛋蛋餃、和牛水晶餃」，是過去沒人嘗試過的做法與餃丸新吃法，讓來到和牛涮想吃個痛快的老饕們，不管怎麼挟都是和牛，一口咬下更是驚豔，上等內餡精選油花絕美的極上和牛鮮肉，把濃郁十足的獨特香味濃縮在Q彈丸餃內，油脂的鮮甜香氣瞬間爆開，多汁味美，再搭配特製辛香料增添豐富口感，比起原味和牛，更多了不同層次風味，想要細細品嚐感受在口中蔓延的神級滋味。

▲▼（業配）和牛涮拍攝廣編圖片。（圖／記者周宸亘攝）

▲和牛三吃+和牛餃丸，和牛涮讓吃貨們澎拜吃到飽。

▲▼（業配）和牛涮拍攝廣編圖片。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼來到和牛涮，大推必嚐「和牛餃丸三兄弟」和牛大力丸、和牛蛋蛋餃、和牛水晶餃，一口咬下，濃郁十足的和牛香氣，顛覆大家對餃丸的印象。

▲▼（業配）和牛涮拍攝廣編圖片。（圖／記者周宸亘攝）

除了令人讚不絕口的和牛餃丸三兄弟，和牛三吃也是讓人一吃難忘的美味三部曲，極上和牛涮煮的鮮切肉片大如拳頭般，油花均勻甘甜，擁有和牛獨特香味；炙燒和牛壽司的和牛肉片刷上特調烤肉醬，經火烤後帶有一點焦香味，配上日式醋飯，吃完還想再吃；和牛黑咖哩嚴選鮮嫩和牛肉片、新鮮蔬果和眾多辛香料慢火熬煮而成，口感滑順濃郁，搭配Q彈米飯，一聞到香味，胃口自動大開，彷彿再多都吃得下。真不愧是有近30年經驗的牛肉專家，才能道道都讓人驚喜！

▲▼和牛涮拍攝廣編圖片。（圖／記者周宸亘攝）

▲極上和牛肉片大如拳頭般，一口塞進嘴裡超滿足。

▲▼（業配）和牛涮拍攝廣編圖片。（圖／記者周宸亘攝）

▲和牛壽司經炙燒後，味覺層次直線上升。

▲▼（業配）和牛涮拍攝廣編圖片。（圖／記者周宸亘攝）

▲和牛黑咖哩口味自然芳醇，搭配Q彈米飯，越吃越涮嘴。

王品集團旗下鍋物「和牛涮」，主打千元以下和牛吃到飽，能夠吃好吃滿一直吃之外，讓饕客們力推的是用超高CP值價格就能吃到頂級肉品，嚴選的極上和牛，結合日本和牛與美澳牛肉的優點，每頭牛花四倍時間耐心培育超過400天，才能讓軟嫩油花與肉質在口中彈奏完美圓舞曲。跟著老饕一起痛快享受，推薦只要「極上和牛套餐$698」，就有極上和牛雪花吃到飽，以及高級日式料亭才吃得到的炙燒和牛壽司，或是加錢升級成「頂級和牛套餐$798」，不僅可以嚐到更高等級的和牛霜降、炙燒和牛壽司，與網美級甜點現烤鯛魚燒，再搭配超過70種美味無限量供應，無限放題通通吃到爽，大呼過癮。

▲▼（業配）和牛涮拍攝廣編圖片。（圖／記者周宸亘攝）

▲「和牛餃丸三兄弟」限量供應，只送不賣。

好吃和牛不能只有我吃到！振興券在手，就來與美味和牛來個團圓歡聚吧！不管人多人少，既能點得剛剛好，又能澎湃鋪滿整桌，盡情又暢快的享用各種美味料理，而消費滿千不只可獲得振興金，即日起到12/31只要來店，於FB/IG分享TAG打卡，或是在Google星級點評，就可以嚐鮮「和牛餃丸三兄弟」，限量供應；此外，即日起至11/14，和牛涮FB粉專同步舉辦抽獎活動，將抽出多位粉絲送上「極上和牛套餐餐券乙張」免費品嚐。防疫期間安心吃，想滿足大口吃和牛的口腹之慾，隨時都可以，尤其把握期間限定活動，有吃又有拿，一次吃個回本！

品牌活動詳情這邊看

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