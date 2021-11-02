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他曝「苗栗人的熱狗」長相傻眼！在地人神回：我50歲了一直都叫它熱狗

▲▼苗栗人口中的熱狗與多數人印象中的美式熱狗不同。（圖／取自免費圖庫pexels、翻攝自Facebook／苗栗大小事）

▲苗栗人口中的熱狗（左圖）與多數人印象中的美式熱狗不同。（圖／取自免費圖庫pexels、翻攝自Facebook／苗栗大小事）

實習記者黃品臻／綜合報導

說到熱狗腦海中會浮現什麼食物？多數人會直接聯想到熱狗堡使用的美式熱狗，不過苗栗人口中的熱狗可能跟大家認知的不太一樣。就有網友提問，為何在苗栗會把外縣市叫做黑輪的食物稱為熱狗，貼文釣出許多苗栗人熱情回應。

一名網友在臉書社團「苗栗大小事」分享，苗栗人習慣將黑輪叫做「熱狗」，好奇提問網友們「為什麼苗栗人會把黑輪稱呼為『熱狗』呢？還有其他縣市的人會這樣，把黑輪稱呼為『熱狗』嗎？」

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原PO也疑惑，苗栗的「熱狗」跟其他縣市的黑輪為何長相一樣，只是其他縣市的「熱狗」吃起來比較硬，而且好像沒有包紅蘿蔔絲，「跪求資深苗栗人協助解惑」。

▲▼原PO好奇為何苗栗人會把黑輪叫做熱狗。（圖／翻攝自Facebook／苗栗大小事）

▲原PO好奇為何苗栗人會把黑輪叫做熱狗。（圖／翻攝自Facebook／苗栗大小事）

貼文一出，不少苗栗人紛紛留言回應，「從小到大都叫熱狗啊」、「我媽說是熱狗就是熱狗，沒為什麼」、「我苗栗人，到長大才知道那個不叫熱狗」、「好像只有苗栗市人叫熱狗，印象頭份竹南都是叫黑輪」、「我50歲了一直都是叫熱狗」、「只有苗栗市人才會叫熱狗，在外縣市聽到把黑輪叫熱狗的一定是苗栗人」。

也有網友提出可能的解答，「小時候就聽我媽稱之為熱狗，或許是因為跟國外的熱狗一樣吧，都是絞肉肉漿做的，也是條狀物，以前或許美式熱狗還不多見的年代…」、「個人認為是，早期美式熱狗進口成本很高，再加上物資短缺的時代，肉類根本就是高級奢侈品，所以才以麵粉、樹薯粉等之類的原料塑型來代替之」。

另外也有不少網友表示，第一次見到「台式熱狗」時都覺得很不可思議，「我來這邊也不懂為何這是熱狗」、「第一次聽到我老公說是熱狗時，還跟他爭論很久明明就是黑輪」。

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