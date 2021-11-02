快訊／今起擴大鬆綁「KTV、健身房免戴口罩」　指揮中心14:00說明





▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11/2）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心宣布二級警戒持續延長至11/15，各項管制措施從今（2）起再鬆綁，包括KTV唱歌、室內運動等「5類場合」可免戴口罩；另第13輪疫苗明起展開預約，相關內容預期記者會中再做說明。

指揮中心表示，11/2起的管制措施，基本上外出同樣必須全程戴口罩，有例外情形開放免戴，但提醒民眾，應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

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▲自今（2）日起室內唱歌可以不用戴口罩了。（示意圖／翻攝自pixabay）

►口罩開放

下列例外情形可免戴口罩：

1.室內外從事運動、唱歌。

2.室內外拍攝個人／團體照時。

3.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。

4.山林（含森林遊樂區）、海濱活動。

5.溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

6.外出時有飲食需求。

▲二級警戒維持至11/15，另外口罩規定有部分鬆綁。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

►飲食開放

1.開放台鐵／高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班/船舶、KTV、MTV、網咖等場所、場域得暫時脫口罩飲食。

2.電影院全面開放飲食，於室內飲食時應避免交談，飲食完畢則戴上口罩；戶外及等候區若有飲食需求，應與不特定對象保持社交距離。

3.北市動物園開放全園區內飲食，但除了飲食外，民眾仍須全程配戴口罩；兒童新樂園則開放美食街以外的室、內外區域用餐，但不特定對象仍應維持社交距離或使用具有隔板的座位飲食。

►活動人流開放

1.集會活動人數上限取消。

2.營業場所及公共場域人流控管／總量管制取消。

3.藝文展演、體育活動、國家公園、國家風景區、觀光遊樂業等室外人數降載規定取消。

4.表演場館、演唱會開放搖滾區設置；實驗劇場取消第一排觀眾與表演區最前端1.5公尺距離規定。

▲八大行業相關防疫管理措施。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

►場所開放

目前仍需關閉之場所（歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊、理容院等），但無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放。

指揮中心說明，應有實聯制體溫、除飲食等例外情形外，全程戴口罩，從業人員健康監測、良好通風、提供充足清消設備、每日至少2次環境/物品清消等。從業人員需至少完成接種1劑疫苗滿14天，從業人員首次服務前，要提供3日內抗原快（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明，而提供餐飲、民俗調理、美容美體，視聽歌唱等服務或營景項目者，須另依衛福部和經濟部相關指引辦理。

未完整接種2劑疫苗的從業人員，須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗，顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天。

另外，指揮中心規劃「有陪侍八大」則是11/16起符合條件也可開放。