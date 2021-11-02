快訊／準司法官酒後譙警三字經：我北檢的！挨告下場曝光

記者劉昌松／台北報導

韓姓準司法官今年10月10日於大安區某酒吧用餐，席間餐酒館員工們起爭執、互扯頭髮，而他因不滿警方執法過程，竟假冒檢察官身分對2名員警怒譙三字經，嗆聲「我台北地檢署檢察官，想怎樣？」案經大安分局移送及劉姓、邱姓2警提告，檢方偵結，針對韓男侮辱公務員部分，給予緩起訴處分1年，繳公庫3萬；另外，2警皆撤回妨礙名譽告訴，其中劉員同意8萬和解、邱員則要求韓捐款6萬元給喜憨兒。

警方指出，10月10日凌晨4時許接獲通報，大安區新生南路三段某酒吧有打架情事，旋即啟動快打機制，員警到場發現是酒吧內2名員工，因細故口角爭執，導致發生雙方徒手抓頭髮的傷害狀況。

怎料，站一旁的韓男幾杯黃湯下肚後，疑不滿員警處理方式，竟朝著警嗆聲「我台北地檢署檢察官，想怎樣？」當場發起酒瘋脫序失控模樣，讓在場人員完全看傻眼。不過，警方當下因狀況混亂，未能確認密錄器是否有錄到遭辱罵的內容，因此未依涉犯妨害公務侮辱公務員罪嫌，以現行犯將韓男逮捕移送。

▲準司法官嗆警。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方解釋，當時現場警員因偵辦報案當事人的傷害案及國慶慶典安全維護，事後查看密錄器發現有錄到過程，隔日向台北地檢署遞狀，才對韓男提起妨害公務及公然侮辱告訴，以維護警察執法尊嚴。

如今，檢方偵結，針對韓男侮辱公務員部分，給予緩起訴處分1年，繳公庫3萬；另外，2警皆撤回妨礙名譽告訴，其中劉員同意8萬和解、邱員則要求韓捐款6萬元給喜憨兒。

據悉，韓男是才剛通過司法官特考，到學院報到沒多久的62期學員，司法官學院得知整起事件後，10月26日舉行專案會議，認韓男行為已違反「法務部司法官學院學員守則」而且情節重大，決議將他的品德學識成績打為不及格，這項處分將依規定送訓委會審議通過後，由公務員保訓會核定作成廢訓處分。