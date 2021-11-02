嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！無良仲介逼賣淫　暗黑手法曝光

▲中國籍女子逃離杜拜黑心公司被抓回，慘遭上銬軟禁。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲讀者投訴，近期不少黑心仲介在臉書等網路社群媒體刊登杜拜的高薪徵才廣告，但很多求職者到了當地，才知道是替詐騙集團或非法博弈公司工作。

為了解實際狀況，記者透過臉書搜尋「杜拜工作」等關鍵字，的確發現許多徵人廣告，私訊這些刊登廣告的人力仲介，他們宣稱是杜拜的合法博奕公司，應徵者只要小於30歲、持有護照，透過電話簡單聊一下，即可錄取。但當記者想進一步了解工作內容，對方都表示，細節公司會再說明，草草帶過。

▲被騙到杜拜工作的男子不滿公司壓榨反抗，竟遭電擊處罰。

經記者多方接觸，找到一名自稱良心仲介的B先生，以及仍在杜拜工作的台灣人小志（化名），二人異口同聲地說：「類似Aaron的黑心人力仲介很多，到杜拜工作根本是拿生命碰運氣！」B先生告訴本刊，聽說Aaron之前曾帶二、三十個台灣女生到杜拜工作，但部分人下落不明，家屬報警，Aaron因此不敢在台灣或杜拜出沒，而是躲到東南亞避風頭。

B先生透露，業界稱這些黑心人力仲介為「狗人事」，他們賣一個人頭可以賺台幣10萬到20萬元，有些人打著杜拜的旗幟，實際卻將求職者賣到另一個酋長國「拉斯海瑪」的非法博弈公司或詐騙集團。

小志則告訴本刊：「部分惡劣的黑心仲介甚至等求職者上飛機後，才在人肉市場開始拋售，他們會在telegram群組po出應徵者的性別、國籍、抵達杜拜的時間，請需要人力的雇主出價。通常越會坑員工的黑心公司出價越高，因為他們很難找到員工，但仲介才不管你的死活，誰出高價就賣給誰！」

4個月前，小志被騙到杜拜幫非法博奕網站招募賭客，除了護照被扣，還簽下合約，若做不到半年，就得支付高額違約金，公司還利用各種名目，例如業績未達標、地板毀損等理由灌水，讓違約金越滾越多。

某次公司幹部發現小志想帶同事跳槽，不僅將他痛毆一頓，還把他關到「小黑房」5天，要他賠償台幣40萬元違約金，並拍攝影片傳給他的家人要求匯錢贖人，好在小志找到其他雇主願意替他付錢贖身，才得以脫困。

此外，小志也曾目睹同事因業績不理想，被公司賣給新東家，後來新東家惡意拖欠薪水、誣賴同事竊取公司資源，同事逃跑後被抓回公司打得半死，最後甚至被丟到沙漠，警方找到人時，渾身是傷的同事已差點曬成人乾。

B先生補充說：「杜拜的黑心公司九成是中國人開的，另外也有一成老闆是台灣人，這些公司動不動就罰錢、禁足，員工若受不了逃跑，他們還會請專業的獵人部隊追捕，之前就有一個中國女生被上銬、電擊，還被強迫賣淫賠錢，真的很誇張！」

對於W小姐等人的指控，外交部表示，我國駐杜拜辦事處從去年底開始就已密切關注，並在第一時間協助處理，也轉告刑事警察局、勞動部等單位，呼籲國人若有出國工作需求，千萬要提高警覺。



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