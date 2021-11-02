台積電美籍員工來台實習怨「個人不自由」　鍵盤柯南抓出貓膩

▲台積電公司外觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

一名美國工程師來台機電受訓，網路上撰文寫下4點弊端引發討論，其中一點他認為台積電不重視「個人自由」，引起批踢踢熱烈討論，其中有鄉民推論，這位工程師可能是在防疫期間來台受訓，適逢台積電採取較嚴格的管制措施，才會讓這位工程師有這想法。台積電1日對此也回應，公司已積極採取多樣化暢通的溝通管道，保持交流並給予協助。

一名任職台積電鳳凰城廠的美國工程師來台受訓後，在企業評論網站Glassdoor分享所見所聞。不過他在網路上寫下台積電見到的幾個弊端，包含工時過長、福利不足、每天花太多開會、軟體老舊等，其中又以個人自由最為在意。

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該工程師表示，台積電不重視所謂的「個人自由」，有超多規矩要遵守，例如宿舍有門禁時間、若長期住宿還會被安排住比較遠，每天要花更多時間通勤。

▲美國工程師到台積電實習的心得引起討論。（圖／翻攝批踢踢）

這篇文章在批踢踢上引起熱烈討論，有人認為這就是台灣企業文化不意外，也有人根據文章內容分析，推論這位工程師可能是在防疫期間來台實習，因為嚴格的防疫措施才會有不自由的感覺。

對此台積電1日回應指出，針對美籍受訓工程師貼文建議表示，人才是公司重要的資產，為了打造開放、多元且包容的職場環境，規劃跨文化溝通協作的培訓及相關管理課程，同時為了兼顧疫情期間保護員工健康安全與移地訓練的身心關懷，公司也積極採取多樣化暢通的溝通管道，保持交流並給予協助。