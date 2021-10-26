拐國中生進小巷「問卷調查」　噁男強脫內褲觸摸還拍照

▲潘姓男子假借填問卷的名義，對路過落單的男國中生伸出狼爪，觸摸其生殖器得逞還拍下至成影片留存。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

潘姓男子2019年時路過土城區千歲路，看見一名落單的男國中生阿明（化名），竟假藉要做國中生鞋子、襪子問卷調查報告，並需要拍照紀錄為由，誘拐阿明至無人的小巷內，違反阿明的意願拉下阿明的內褲，觸碰其生殖器並拍攝「存證」。一審，判其有期徒刑7年6月，潘男不服上訴高院；高等法院審理後，認為原審量刑無誤，駁回其上訴。

潘姓男子2019年時路過土城千歲路附近時，看見落單的男國中生阿明，竟心生歹念，上前和阿明攀談，並佯稱要做國中生鞋子、襪子問卷調查及報告，同時需要拍攝記錄，讓阿明信以為真而答應，潘男見狀隨即將阿明帶往一旁的無人小巷，並先拍攝阿明的鞋襪和上半身，來取得阿明的信任。

隨後潘男的要求卻開始得寸進尺，潘男要求要拍攝阿明的內褲，阿明雖然有所質疑，但馬上就被潘男以這是「報告內容」之一說服，過程中潘男不顧阿明多次表示不願意被碰觸生殖器的意思，對著阿明的生殖器上下其手，還不斷拍照，直到阿明不斷表示反對及語帶哽咽，才罷手。事後，阿明向補習班老師告知此事，才讓整件事情曝光。

偵訊時，潘男坦承確實有以做報告的名義，對阿明進行拍攝，過程中有因此觸碰到阿明的生殖器等情形，但絕對沒有強制猥褻及使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號犯行。潘男還向檢察官辯稱，他雖有將阿明的內褲往下拉，但目的是要拍攝阿明的鼠蹊部，且過程中也獲得阿明的同意，當他表示拒絕時也隨即停下；同時也主張，阿明當天雖川著學校制服，但無從知道阿明為未滿14歲的未成年人。

一審，法官勘驗阿明的證詞及當時潘男所拍攝的影像，認為潘男在拍攝過程中，先以拍攝阿明的鞋襪及上半身來取信阿明，再要求阿明讓他拍攝內褲，進而在過程中多次以手碰觸、輕拍或捏的方式來觸摸阿明的生殖器，甚至還有將阿明的包皮推開之舉，認為潘男為故意之舉。

▲法官認為，過程中潘男雖皆有獲得阿明的同意，但阿明並非同意潘男對其進行猥褻或拍攝猥褻之電子訊號行為。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）



法官指出，潘男雖辯稱在拍攝過程中，皆有獲得阿明的同意，但阿明曾表示「可以不要嗎？不太好意思」等語，顯見其不願意被拍攝內褲，但因潘男強調這是報告之一、「我也是不得已」等語哄騙阿明，才讓阿明同意繼續拍攝，藉此降低阿明的戒心，一步步誘勸阿明讓他拍攝鼠蹊部得逞，認為阿明雖有說出「好」等語，但並非同意潘男對其猥褻或拍攝猥褻之電子訊號行為，不採信潘男的證詞。

而事後阿明和社工進行會談時，回想起當時情境，情緒狀態多為負面、情緒起伏也較大，且不願再次回想被害經過，認為潘男已侵害阿明的性自主權，絕非單純性騷擾，一審，依法判潘男有期徒刑7年6月，潘男不服上訴二審。

高等法院審理後指出，一審以潘男的罪證明確，明知阿明為未滿14歲之少年，卻仍以詐術及違反其意願的方式，對其強制猥褻及拍攝猥褻行為之電子訊號，造成阿明身心受創，依法量處有期徒刑7年6月，並查扣其犯案工具，一審量刑無誤，潘男上訴否認犯罪無理由，駁回其上訴，全案仍可上訴。