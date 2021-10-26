　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拐國中生進小巷「問卷調查」　噁男強脫內褲觸摸還拍照

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲潘姓男子假借填問卷的名義，對路過落單的男國中生伸出狼爪，觸摸其生殖器得逞還拍下至成影片留存。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台北報導

潘姓男子2019年時路過土城區千歲路，看見一名落單的男國中生阿明（化名），竟假藉要做國中生鞋子、襪子問卷調查報告，並需要拍照紀錄為由，誘拐阿明至無人的小巷內，違反阿明的意願拉下阿明的內褲，觸碰其生殖器並拍攝「存證」。一審，判其有期徒刑7年6月，潘男不服上訴高院；高等法院審理後，認為原審量刑無誤，駁回其上訴。

潘姓男子2019年時路過土城千歲路附近時，看見落單的男國中生阿明，竟心生歹念，上前和阿明攀談，並佯稱要做國中生鞋子、襪子問卷調查及報告，同時需要拍攝記錄，讓阿明信以為真而答應，潘男見狀隨即將阿明帶往一旁的無人小巷，並先拍攝阿明的鞋襪和上半身，來取得阿明的信任。

隨後潘男的要求卻開始得寸進尺，潘男要求要拍攝阿明的內褲，阿明雖然有所質疑，但馬上就被潘男以這是「報告內容」之一說服，過程中潘男不顧阿明多次表示不願意被碰觸生殖器的意思，對著阿明的生殖器上下其手，還不斷拍照，直到阿明不斷表示反對及語帶哽咽，才罷手。事後，阿明向補習班老師告知此事，才讓整件事情曝光。

偵訊時，潘男坦承確實有以做報告的名義，對阿明進行拍攝，過程中有因此觸碰到阿明的生殖器等情形，但絕對沒有強制猥褻及使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號犯行。潘男還向檢察官辯稱，他雖有將阿明的內褲往下拉，但目的是要拍攝阿明的鼠蹊部，且過程中也獲得阿明的同意，當他表示拒絕時也隨即停下；同時也主張，阿明當天雖川著學校制服，但無從知道阿明為未滿14歲的未成年人。

一審，法官勘驗阿明的證詞及當時潘男所拍攝的影像，認為潘男在拍攝過程中，先以拍攝阿明的鞋襪及上半身來取信阿明，再要求阿明讓他拍攝內褲，進而在過程中多次以手碰觸、輕拍或捏的方式來觸摸阿明的生殖器，甚至還有將阿明的包皮推開之舉，認為潘男為故意之舉。

▲桃園市洪姓男子對同居女友未成年女兒下手襲胸、摸下體方式猥褻，後遭報警提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲法官認為，過程中潘男雖皆有獲得阿明的同意，但阿明並非同意潘男對其進行猥褻或拍攝猥褻之電子訊號行為。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）

法官指出，潘男雖辯稱在拍攝過程中，皆有獲得阿明的同意，但阿明曾表示「可以不要嗎？不太好意思」等語，顯見其不願意被拍攝內褲，但因潘男強調這是報告之一、「我也是不得已」等語哄騙阿明，才讓阿明同意繼續拍攝，藉此降低阿明的戒心，一步步誘勸阿明讓他拍攝鼠蹊部得逞，認為阿明雖有說出「好」等語，但並非同意潘男對其猥褻或拍攝猥褻之電子訊號行為，不採信潘男的證詞。

而事後阿明和社工進行會談時，回想起當時情境，情緒狀態多為負面、情緒起伏也較大，且不願再次回想被害經過，認為潘男已侵害阿明的性自主權，絕非單純性騷擾，一審，依法判潘男有期徒刑7年6月，潘男不服上訴二審。

高等法院審理後指出，一審以潘男的罪證明確，明知阿明為未滿14歲之少年，卻仍以詐術及違反其意願的方式，對其強制猥褻及拍攝猥褻行為之電子訊號，造成阿明身心受創，依法量處有期徒刑7年6月，並查扣其犯案工具，一審量刑無誤，潘男上訴否認犯罪無理由，駁回其上訴，全案仍可上訴。

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
「疫苗多到庫存滿出來」焦糖哥哥喊：要不要道歉？　網戰翻了
指定買好市多「像輪胎那個」　她見本尊笑噴
揪16車狂炸街頭！　瑪莎拉蒂「渣男」到案了
「爸出門救人再也沒回來」　女大生沉痛告白：想說好多我愛你
一份＝兩碗飯！圖解「12種麵食熱量」　暴肥魔王款：根本喝2匙
王必勝被爆不倫！網揭「3大疑點」轟：阿童真摯告白還比較誠信
鄧佳華收到法院公文！激動喊「我不能進北監」：跟小玉同房太丟臉
快訊／女大生曾爬大直橋獲救　今「同地點」墜河失蹤
基隆捷運已等20年！　交長嗆柯文哲：不要再提奇怪意見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾砍傷百萬網紅「超艾夾」！高雄「金毛」又惹事　帶頭打酒客

「跑山獸」攀進海拔1148米仁愛分局　分享山域搜救經驗

群組揪16車車聚狂炸街頭！　瑪莎拉蒂「渣男」到案喊：沒飆車

桃園搶匪「焚車逃逸」！車主人在國外傻眼　警不排除集團犯案

阿公到郵局驚「五倍券被盜領」　抓到她侵占健保卡下場慘了

台鐵花東鐵道養護爆造假！官員放水包商大賺黑心錢　12人遭約談

養殖業者專研改造電表...收費價格曝！害台電損失千萬元

除夕夜爬大直橋護欄獲救　女大生騎鐵馬「同地點」墜河失蹤

警查通緝犯竟遭開槍！3嫌逃逸中　房內搜出大量毒品、子彈

拐國中生進小巷「問卷調查」　噁男強脫內褲觸摸還拍照

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

紅燈剩10秒...不想等了直接硬闖　綠燈騎士慘撞上！目擊者嚇歪尖叫

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

曾砍傷百萬網紅「超艾夾」！高雄「金毛」又惹事　帶頭打酒客

「跑山獸」攀進海拔1148米仁愛分局　分享山域搜救經驗

群組揪16車車聚狂炸街頭！　瑪莎拉蒂「渣男」到案喊：沒飆車

桃園搶匪「焚車逃逸」！車主人在國外傻眼　警不排除集團犯案

阿公到郵局驚「五倍券被盜領」　抓到她侵占健保卡下場慘了

台鐵花東鐵道養護爆造假！官員放水包商大賺黑心錢　12人遭約談

養殖業者專研改造電表...收費價格曝！害台電損失千萬元

除夕夜爬大直橋護欄獲救　女大生騎鐵馬「同地點」墜河失蹤

警查通緝犯竟遭開槍！3嫌逃逸中　房內搜出大量毒品、子彈

拐國中生進小巷「問卷調查」　噁男強脫內褲觸摸還拍照

10歲女童登武嶺高山症發作　上巡邏車「降千米高度」救命

陳柏融本季首度上一軍　牛棚漸疲評估後半段出賽

挺過疫情不簡單！商人節選出北市逾百家「優良商號」

王必勝爆婚外情　王浩宇提「兩重點緩頰」他太太、女兒沒意見就好

美國男子遭殺害40年　一顆臼齒驗DNA終確認身份

「疫苗多到庫存滿出來」焦糖哥哥喊：要不要道歉？　PTT戰翻了

照三餐來取愛心餐！吃膩竟開始「指定菜色」　闆娘傻眼：拿2個還挑

曾砍傷百萬網紅「超艾夾」！高雄「金毛」又惹事　帶頭打酒客

「跑山獸」攀進海拔1148米仁愛分局　分享山域搜救經驗

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清：這一年好不值得

社會熱門新聞

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

即／高雄警中彈緊急送醫　抓人遇伏被黑槍攻擊

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

屏東驚傳隨機傷人1死1重傷　警逮行兇男子釐清案情

即／竹縣消防員判死葬儀社收屍「復活」　男昏迷6天不治

冥王林春雄獄中冒冷汗暴斃　家屬盼別解剖

他傳SWAG片到LINE群被判刑　法官：色情片也有著作權

葬儀社收屍遇死者復活！胞姐：消防人員說死了

即／三重15歲少女11樓墜落　命危急救中

鑽手機APP平台漏洞　盜刷《天堂M》藍鑽逾3千萬

即／新北驚傳縱火自焚　弟返家驚見急報警

當男友員工3年沒薪水　工具女被劈腿領光他存款

即／高雄一晚連兩火警！鳥松百坪大廠房燃燒

更多熱門

相關新聞

恐怖男求和被拒　竟扯斷女友腳趾

恐怖男求和被拒　竟扯斷女友腳趾

桃園市張姓男子與女友感情生變，張男為挽回感情向女友求和遭拒，竟於2018年10月間攀爬進入女友住家，強吻頸部與雙手撫摸胸部等處，女友反抗之際還導致腳趾骨折與腹部挫傷，2人發生口角後，張男孩以頭部撞擊牆壁木板等處嚴重毀損，女子提告強制猥褻附帶民事求償120萬元；法官認為，女子遲至2年後才提告已喪失時效，強制猥褻部分亦未提出實際損害金額為何，女子提起訴訟為無理由，因而駁回女子聲請假執行之訴，還可上訴。

河堤之狼染指6女「粉紅色自行車」露餡

河堤之狼染指6女「粉紅色自行車」露餡

傳播妹不「陪睡」遭痛毆　恐怖男包廂逞慾

傳播妹不「陪睡」遭痛毆　恐怖男包廂逞慾

養樂多摻安眠藥　酒店小姐喝下遭猥褻

養樂多摻安眠藥　酒店小姐喝下遭猥褻

瑞豐夜市古惑仔鬥毆　少年嘴秋惹毛同學

瑞豐夜市古惑仔鬥毆　少年嘴秋惹毛同學

關鍵字：

國中生問卷調查強制猥褻

讀者迴響

熱門新聞

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

可米小子隊長「罕提2離世成員」

「這組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

「這廠牌第1劑」已經沒人想打！問AZ＋BNT電話被打爆

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面