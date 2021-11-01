夜宿凱道第2晚　四叉貓直擊「現場超冷清」慘兮兮：帳篷剩2、3人

▲到了第二天，路上已經沒有人了。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

記者施怡妏／綜合報導

四大公投將於12月18日登場，國民黨台北市議員羅智強30日發起「夜宿凱道49天」活動替公投造勢，網紅「四叉貓」（劉宇）連續兩天都到現場朝聖，第一天有許多民眾到場支持，但到了第二天，現場冷冷清清，空無一人，已經沒有陪睡的民眾，帳篷也僅剩下2、3人。

四叉貓在個人臉書發文，30日晚上10點30分PO出在凱達格蘭夜宿的照片，可以看到現場有不少民眾，四叉貓還與國民黨主席朱立倫牽手合照，看起來相當歡樂，不過，夜宿活動到了第二天，他在晚上11點半發文，PO出現場照，只見馬路上空蕩蕩，沒有半個人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲活動第一天，四叉貓開心與朱立倫合照。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

四叉貓指出，「第二夜已經沒有陪睡的民眾」，旁邊還有幾位工作人員正在撤椅子，「偷看了棚子細縫，還有2~3人睡在裡面，大概是羅智強和鄭照新吧」、「還有47天，國民黨加油，中華民國萬歲！」

貼文曝光引起網友熱議，「圍起來的範圍是不是比昨天多縮減一線道了」、「四叉貓你會不會是唯一連續在凱道完成夜宿49天的人啊」、「49天，連49小時都撐不過」、「一堆人之前放話要+1的果然是+1啊，只睡一天」、「你比他們還認真是怎樣」、「看起來7天內就會撤場了」、「棚子這麼大還以為有上百人」。前民進黨桃園市議員王浩宇也在底下留言，「你不要陪他們睡，會太擠」。