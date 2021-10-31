布袋社會福利服務中心揭牌　提供社福諮詢及脆弱家庭服務

▲日安布袋社會福利服務中心揭牌暨萬聖節變裝派對 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣日安布袋社會福利服務中心31日由縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅、義竹鄉長黃阿家、縣議員蔡瑋傑和地方各界主持揭牌，該中心為原布袋分駐所整修而成，將就近服務布袋鎮和義竹鄉居民，把社會福利帶到偏鄉地區。縣長翁章梁呼籲鄉親家庭有任何問題，不管大小事，都可以來中心洽詢，也可以帶小孩來中心驗親子館和視聽區，增進親子關係。

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嘉義縣幅員廣闊，民眾有相關需求總是長途跋涉，為提高服務近便性，全縣已建置6處區域型社會福利服務中心，提供該區域單一、整合性的服務窗口，並以「建立社區為基礎的防護體系、提供以家庭為中心的整合服務」為目標。

嘉義縣社會局代理局長張翠瑤指出，布袋鎮及義竹鄉位處海區偏鄉，老年人口多，不易尋求社會福利相關資源與服務，由原布袋分駐所整修而已的日安布袋社會福利服務中心，將提供遊戲/視聽區、多功能教室、物資室、諮商室、哺集乳室及會議空間，結合安德烈食物銀行、托育資源中心暨親子館、就業服務中心、家庭教育中心及世界展望會等單位，提供駐點及外展的近便性服務。

翁章梁感謝仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻拋磚引玉捐贈60萬元，提供嘉義縣社會福利服務中心的弱勢家庭急難救助金使用，弱勢民眾在陷入困境時，能即時感受到社會的溫暖與協助。

社團法人台灣愛延續協會理事長葉聰銘也帶領公益1號行動餐車，以及一群旅外科技業員工贊助會場可口美味的餐點。

揭牌活動結合萬聖節，以變裝派對形式安排萬聖節手作DIY、變裝走秀等，還邀請青少年玩桌遊及家庭寶寶抓周，提升民眾與社福中心的交流與互動，翁章梁變裝發給小朋友糖果，場面熱絡。

翁章梁希望民眾與網絡單位更加了解中心館舍的各項服務，透過公私部門合作，編織守護弱勢、形成更緊密的社會安全網，讓嘉義縣這個大家庭不斷散播愛到每個需要的角落。

布袋社會福利服務中心編列1名督導、6名社工，提供社會福利諮詢及脆弱家庭個案管理服務，依每個家庭的個別需求研擬服務計畫，提供個案工作服務、支持家庭增能與連結資源，以符合個案需要，讓家庭自立自助成為可能，同時推動區域網絡資源佈建與合作、親子活動與成長團體及館舍服務。



社會局表示，地區民眾自身或者發現鄰里間有家庭因「家庭經濟陷困」、「家庭遭逢變故致家庭功能受損」、「家庭關係衝突或疏離」、「兒少發展不利處境」、「家庭成員身心障礙或傷、病、失能」、「個人生活適應困難」等六大「脆弱家庭」類型議題時，請來電中心諮詢(05-3470322)，也可上網「社會安全網關懷e起來平台」通報，大家一起關心周遭的人事物，共築安全網。