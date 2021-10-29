一餐僅14元！他靠「買遊樂園年票」省錢　娶妻買房成人生勝利組

▲美國加利福尼亞州一名33歲男工程師購買遊樂園年票，整年的餐費都省了下來。（圖／翻攝推特@SFMagicMountain）

圖文／CTWANT

美國加利福尼亞州一名33歲男工程師從公司附近的遊樂園買了150美元（約台幣4175元）的年票，每天都到園區內享用免費午晚餐，而他很快的就以這種方式省錢，將學貸還清，甚至還在洛杉磯買房結婚成家。

綜合外媒報導，33歲的電器工程師狄倫（Dylan）於2014年開始在加利福尼亞州瓦倫西亞實習，當時他看見辦公室窗戶外有個「六旗魔術山」（SixFlags Magic Mountain）主題樂園的雲霄飛車，身為雲霄飛車狂熱者的他開始研究該主題樂園的門票方案，發現150美元（約台幣4175元）的年票除了可以全年不限次數進入園區，還有提供免費的一日兩餐及停車位，當時他想著公司距離遊樂園的車程只需五分鐘，便決定買下年票，且一買就是7年。

狄倫每天中午及晚上都到遊樂園用餐，至今已享用了超過2000次餐點，換算下來每頓飯約只要50美分（約新台幣14元），「我的一個同事說他每個月在餐費上就花了1500美元，我當時想我不會走上那條路」，過去7年他都將時間安排好，午休時間就到遊樂園用餐。

狄倫用這樣的方式省下不少錢，並將他的就學貸款全部還清，還在附近買了房子，結婚成家，不過他也坦言這樣的方式確實非常極端，「第一年菜單不太好，只有漢堡和薯條、披薩餅和麵包棒，甚至只有三明治和無限暢飲的碳酸飲料」，相當不健康，而遊樂園裡的小吃也是免費的，聖代、油條、椒鹽脆餅都可以買到，這些食物也讓他的體重增加。

雖然狄倫現在仍住在遊樂園附近，但他已減少了前往用餐的次數，一週大約只會去3、4次，他也表示自己即使已經吃了7年，但仍相當熱愛遊樂園，「只要他們不斷改變菜單，我就很滿足了」。

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