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鄰居檢舉她「農地非農用」！又擋怪手不給拆　地主怒：逼我坐牢嗎

▲▼「農地非農用」遭檢舉 控鄰居肉身擋怪手施工。（圖／東森新聞）

▲鄰居檢舉她「農地非農用」，又擋怪手不給拆，她怒：「逼我坐牢嗎」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市旗山區一名孫姓女子投訴，她被鄰居檢舉「農地非農用」，法院判決她必須「期限內恢復成農地使用」，但她找工人及怪手要拆道路時，鄰居卻用肉身阻礙怪手施工，導致遲遲無法動工，讓她懷疑鄰居是故意要讓她超過期限，受刑法六個月的刑責。

根據《東森新聞》報導，孫女表示，她2020年被鄰居檢舉「農地非農用」，法院判處她必須在期限內把土地恢復成農地使用，她因此請來工人準備拆除，不料鄰居卻處處妨礙，除了拆除鐵柱護欄外，甚至肉身站在怪手前面，不讓怪手進入，說現場是「既成道路」不准她拆除。

▲▼「農地非農用」遭檢舉 控鄰居肉身擋怪手施工。（圖／東森新聞）

▲孫女指控，鄰居除了不給怪手進入外，還拆除她插在土地上的鐵管。（圖／東森新聞）

孫女說，「她進來就擋在怪手的前面，怪手工人當然不敢去挖到她啊，所以我有開口，跟她說這是我私人土地，請妳離開」、「檢舉人她檢舉我，然後又意圖使我受到，刑法6個月的刑責，她從109年擋我，已經超過10次以上，所以這次才會有說拔除鐵管，甚至王姓婦人，就是爬上怪手的那個人，阻止我們施工」。

當地警方獲報趕到現場調解，但由於是私人土地糾紛，也只能嚴守行政中立，孫女與鄰居最後也對簿公堂，等待法院判決。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
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