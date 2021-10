印度試射「烈火-5」洲際彈道飛彈　射程可及中國大部分城市

▲圖為「烈火-5」2013年9月15日試射畫面。(圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

在台海局勢升溫之際,印度27日成功試射「烈火-5」(Agni-5)地對地洲際彈道飛彈。此種飛彈不但可攜帶核彈頭,還能精準打擊5000公里以外的目標,射程可及中國大多數重要城市。

綜合新德里電視台、news18報導,依據印度國防部27日晚間聲明,「烈火-5」於27日晚間7時50分自孟加拉灣卡蘭島(APJ Abdul Kalam Island)發射升空,採3節固體燃料火箭推升,能高度精準命中目標。聲明指,此次試射符合印度政府一貫既定政策,也就是「擁有最低可靠嚇阻能力」,且當面臨威脅時不會率先使用。

當地媒體形容,此次試射為印度政府向中國發出的強烈訊號,被廣泛視為「針對中國」的戰略飛彈,因為射程可及涵蓋多數中國重要城市。

「烈火-5」是印度研發的第一枚洲際彈道飛彈,研發迄今已有10多年,並於2018年1月進行第5次試射,外傳可攜帶1000公斤的核彈頭。

Congratulations @DRDO_India.A proud moment for the entire country as India conducts a successful test of its nuclear-capable #Agni5 missile today.

The Surface to Surface Ballistic Missile has a range of over 5,000 km. Its the longest range strategic missile of India! pic.twitter.com/ujntLLR7q7