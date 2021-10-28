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印度試射「烈火-5」洲際彈道飛彈　射程可及中國大部分城市

▲▼ 印度試射「烈火-5」（Agni-5）洲際彈道飛彈。圖為2013年9月15日試射畫面。（圖／CFP）

▲圖為「烈火-5」2013年9月15日試射畫面。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

在台海局勢升溫之際，印度27日成功試射「烈火-5」（Agni-5）地對地洲際彈道飛彈。此種飛彈不但可攜帶核彈頭，還能精準打擊5000公里以外的目標，射程可及中國大多數重要城市。

綜合新德里電視台、news18報導，依據印度國防部27日晚間聲明，「烈火-5」於27日晚間7時50分自孟加拉灣卡蘭島（APJ Abdul Kalam Island）發射升空，採3節固體燃料火箭推升，能高度精準命中目標。聲明指，此次試射符合印度政府一貫既定政策，也就是「擁有最低可靠嚇阻能力」，且當面臨威脅時不會率先使用。

當地媒體形容，此次試射為印度政府向中國發出的強烈訊號，被廣泛視為「針對中國」的戰略飛彈，因為射程可及涵蓋多數中國重要城市。

「烈火-5」是印度研發的第一枚洲際彈道飛彈，研發迄今已有10多年，並於2018年1月進行第5次試射，外傳可攜帶1000公斤的核彈頭。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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