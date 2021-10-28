快訊／又傳機師染疫、疫苗加開預約今午截止　陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/28）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內近期疫情趨緩，偶爾有零星本土舊案，不過今天傳出又有長榮航空外籍機師10月22日執勤返台後依規定進行5天居家檢疫，檢疫結束後經採檢為陽性，很可能是突破性感染；另第12輪疫苗第二階段今天開打，指揮中心昨日加開AZ、BNT預約，今日中午結算，相關內容預期記者會中說明。

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▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

中央流行疫情指揮中心27日晚間宣布，第12輪第2階段將增加開放第一劑BNT及第二劑AZ疫苗預約接種，預計有24.8萬人符合資格，今天晚上7點開放預約。不過，本次加開限額19.8萬，當中以BNT名額較少，發言人莊人祥說明，BNT符合資格16.8萬人，可接種名額9.8萬，得視各縣市狀況預約，初步來看，雙北地區要預約到疫苗機會大。

▲第十二輪第二階段二度加開預約。（圖／指揮中心提供）

一、符合資格對象：

(一) 10月26日前意願登記BNT疫苗之29歲至18歲民眾[即1992/1/1(含)-2003/12/31(含)間出生]，預約接種第一劑BNT疫苗；人數預估約16.8萬人。

(二) 10月13日中午前意願登記且7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑之40歲民眾[即1981年1月1日至12月31日(含)間出生]，預約接種第二劑AZ疫苗；人數預估約8萬人。

二、預約時程：10月27日下午7時至10月28日中午12時。

三、施打時程：10月29日至11月3日。

指揮中心說明，針對符合上述增開預約資格者，於今日下午7時起開放預約即可上平臺預約，提醒簡訊將陸續發送；惟施打期間各縣市可預約接種名額不等(第一劑BNT：9.8萬人、第二劑AZ：10萬人)，請記得及早預約。

後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另本次增加開放對象，如無選擇到適合場次及時間，指揮中心亦將持續規劃透過預約平臺或合約醫療院所方式提供民眾接種。