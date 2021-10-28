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社會 社會焦點 保障人權

C300哥抓到了！撞外送員逃逸　21歲屁孩車主坦承犯行被送辦

記者陳雕文／新北報導

新北三峽一輛白色賓士C300到加油站只願付300元，被網友封為「300哥」，怎料這輛賓士27日凌晨闖紅燈衝撞外送員，竟棄車肇逃，再次登上新聞版面。原來，21歲的陳姓車主整天吵鬧要買賓士，但根本沒駕照，家人以為買車給他就會變乖，沒想到反而惹出更多麻煩…警方後來成功策動陳男到案並函送法辦。

▲▼賓士車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼C300哥撞擊外送員後棄車逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼賓士車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

監視器畫面可見，白色賓士車27日凌晨0點29分行經學成路、大學路口，直接闖紅燈未減速，結果撞飛30歲黃姓女外送員，撞擊瞬間力道之大，連整輛機車都噴飛解體。不過，車上3人非但沒有關心黃女傷勢，反而趕在警方到場前開溜，直接棄車逃逸。三峽警分局證實，這輛AYS-6669就是去年惹出加油風波的賓士車！

陳姓車主阿嬤表示，孫子前幾天砸壞家裡玻璃、桌子還有椅子，就再也沒回家，「我是沒辦法，真的，我以前很生氣，就常常哭，哭到現在也沒眼淚哭了...」

阿嬤說，孫子根本沒考過駕照，之前整天回來就一直吵鬧，吵到她都受不了，一度勸說「你們現在這樣還沒賺錢，也沒辦法開那一台（賓士）」，但孫子不依不撓，承諾買車以後「我會改」，最後家人沒辦法，只好集資買C300，怎料陳男竟惹出更多爭議，「（我）看他會不會變乖，就買給他，現在我就很後悔...」

去年3月，陳男與朋友糾紛，賓士車玻璃被砸毀；去年8月，賓士車加油應付1509元，但只願付300元，在網路上爆紅；去年9月，賓士車在樹林交流道自撞。阿嬤說，他不清楚這些事件的詳情，但有次問起加油站事件，孫子只說「是朋友開的」。

如今陳姓男子又闖禍，疑似跟朋友肇事後太緊張，直接把手機遺留在賓士上之後失聯，所幸女外送員送醫後並無生命危險。警積極查訪後順利策動陳男於27日晚間9點多到案說明。

陳男於警詢中坦承肇事逃逸及過失傷害，並表示因未領有駕照開車肇事，他心生緊張才離開現場。致於肇事車輛經鑑識人員採證後，未發現違禁物品。全案訊後依違反道路交通管理處罰條例「闖紅燈」、「無照駕駛」及「肇事致人傷逃逸」等三項違規事實製單舉發，另依「肇事逃逸公共危險」及「過失傷害」罪嫌函送新北地檢偵辦。

▼C300哥車主到案坦承犯行。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼(薄碼)C300哥車主到案坦承犯行。（圖／記者陳雕文翻攝）

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