C300是他「吵來的」…家人苦湊135萬　害弟弟沒錢上大學

記者陳雕文、陳以昇／新北報導

新北三峽一輛賓士C300到加油站只付300元，被網友封為「300哥」，車主是21歲陳姓男子，沒考駕照又開車趴趴走，27日凌晨闖紅燈衝撞外送員還棄車肇逃！最後總算到案認罪。原來，陳男家境不好卻一直吵著要C300，阿嬤努力湊135萬買給他，結果其弟弟今年高中畢業，就因為家裡沒錢而無法升學。



▲▼C300哥撞擊外送員後棄車逃逸。（上圖／記者陳雕文翻攝、下圖／翻攝自臉書iBeta 愛北大）



據悉，有「C300哥」之稱的陳男其父母已離婚，他跟爸爸、弟弟、阿嬤住在一起，國中畢業就沒再繼續升學，且無正當職業，但他從2年前開始一直嚷嚷要擁有賓士，家人被煩到受不了，後來覺得「或許買車給他就會變乖了吧？」所以阿嬤跟爸爸等家人集資135萬買了一台中古C300，陳男超愉悅，經常開車趴趴走，卻始終不去考駕照，還惹出更多事！

到了本月25日，陳男跟爸爸發生爭執，還把家裡玻璃、桌子、椅子砸壞後逃出家門，再也沒回來，阿嬤表示，「我是沒辦法，真的，我以前很生氣，就常常哭，哭到現在也沒眼淚哭了...」，情緒低落相當難過。

▲C300哥車主到案坦承犯行。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，陳男原本家境就不好，家人集資買了C300後，爸爸因為車禍受傷無法工作，而弟弟今年高中畢業後也因為家裡的經濟狀況無法繼續升學，目前無職業，而阿嬤則是年事已高，等於全家沒人有收入。

未料陳男又再27日凌晨闖紅燈衝撞外送員，沒關心傷者還棄車逃逸，躲了一整天，才在晚間9點多到三峽交通分隊製作筆錄。全案訊後依違反道路交通管理處罰條例「闖紅燈」、「無照駕駛」及「肇事致人傷逃逸」等三項違規事實製單舉發，另依「肇事逃逸公共危險」及「過失傷害」罪嫌函送新北地檢偵辦。