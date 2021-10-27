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台鐵花東電氣化工程爆弊案！官員放水包商狠賺100萬　12人訊後交保

▲▼台鐵花東線鐵道養護工程驗收放水圖利100萬元案，台東工務段養路室主任廖家文。（圖／記者劉昌松攝）

▲台鐵局台東工務段養路室主任廖家文訊後以15萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

台鐵於2018年時，辦理「代辦鐵道局東工處花東電氣化計畫臺東線砸道工程」採購案，時任台鐵局台東工務段路養室主任廖家文，涉嫌在辦理驗收時，未依規定查驗還刻意放水，藉此圖利包商100多萬元，檢廉26日兵分8路發動搜索，並約談12名涉案人到案說明，經漏夜訊問後，北檢依違反《貪污治罪條例》圖利等罪，諭令廖家文以15萬元交保，慶耀營造負責人陳怡芬、包工頭徐永祥則各以30萬元交保、會許何秀菊15萬元交保，其餘涉案包商及台鐵員工則各以5萬至17萬元交保。

根據公開資料，涉案的慶耀營造公司成立於1994年，還通過「ISO 9000」的認證，升級為甲級營造，主要業務涵括土木營造工程、鐵路工程、公路工程及橋樑施工等大型建設，近年還陸續參與多個公共工程，包括警專學生宿舍建案、士林地檢署辦公大樓整修及結構補強工程等。

▲▼台鐵花東線鐵道養護工程驗收放水圖利100萬元案，慶耀營造負責人陳怡芬。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼台鐵花東鐵道維護工程驗收放水圖利100萬元案，何秀菊。（圖／記者劉昌松攝

▲慶耀營造負責人陳怡芬（上）會計何秀菊（下）訊後各以30萬、15萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

廉政署在日前接獲檢舉，指出慶耀營造在2018年至2019年間，承攬台鐵「代辦鐵道局東工處花東電氣化計畫臺東線砸道工程」，當時的承辦人廖家文在驗收時，竟未實質進行驗收，讓未依契約施作的工程得以通過驗收，涉嫌圖利包商100餘萬元。

台北地檢署26日發動搜索、約談，檢廉持法院核發的8張搜索票，前往包商及涉案人的住處、辦公室搜索，並將廖家文及慶耀公司負責人及員工共12人帶至北檢訊問，漏夜偵訊後，檢方依《貪污治罪條例》圖利等罪，各諭令以7萬至30萬元交保候傳。

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