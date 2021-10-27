過失致死罪「最高僅判5年」　蔣萬安拋3大修法方向

▲蔣萬安認為，過失致死刑度太輕，應盡速修法。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者徐政璿／台北報導

高雄鹽埕區城中城大樓火災事故，造成46人死亡、41人輕重傷，是高雄史上最嚴重火災，引起民眾對於公共安全的討論。對此，國民黨立委蔣萬安表示，過失致死罪最高刑度只有5年，他提出3大修法方向，盼加重刑責，補全制度缺漏。

蔣萬安表示，從八仙塵爆、太魯閣號列車出軌，到前些日子發生的城中城大火，接連的重大公安事故，造成好幾個家庭破碎，也讓社會各界不斷質疑、檢討，過失致死的刑度是否真的太輕了。



蔣萬安說，昨天他特別在司法法制委員會召開的「從近期重大公安傷亡事件探討刑法過失致死罪爭議」公聽會中指出，八仙塵爆案的承審法官曾在判決書裡提到，依照當時業務過失致死罪的法規，不管情節如何重大、造成嚴重傷亡，最高就只能判5年，實在太輕、太低，不只讓承審法官很無奈，民眾也無法接受。



然而6年過去了，依舊在原地踏步，如今無論是舊法時代的業務過失致死罪，還是現行的普通過失致死罪，刑度最高還是只有5年，和殺人罪最低10年有期徒刑的刑責落差極大，也讓判決結果「情重法輕」的問題浮現，對於這次的修法，有3大建議：

1. 行政院的修法草案增定「情節重大」將加重刑責。但何謂情節重大？應符合法律明確性原則，構成要件需明文具體。



2. 現行過失致死和殺人罪刑度的落差，須透過修法方式修正，並能區分不同罪責合理量刑。



3. 盡快修法三讀，補全制度缺漏，讓大家都能提高自己的注意義務，不再有重大公安傷亡事件發生。

蔣萬安表示，事實上，他早在第九屆就提出修法草案，希望將過失致死刑度提高到7年，很遺憾當時未被採納，不該在每次重大社會案件發生後，才亡羊補牢啟動修法；站在立法者角度，應全面檢視現行制度的不足、完備法制，讓遺憾不再重演。