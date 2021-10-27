中午截止！莫德納孤兒別錯過預約　AZ、BNT加開「2類對象」

▲民眾接種疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許若茵／綜合報導

第12輪疫苗預約今中午截止！昨指揮中心增開30歲以上民眾可預約第一劑BNT疫苗、41歲以上民眾可預約AZ第二劑，預約時間皆到今天中午12時。要特別注意的是，雖然第13輪將開放混打，不過若是已預約好本輪的民眾棄打，下一輪也無法打疫苗。 →預約網址

指揮中心規劃，「COVID-19公費疫苗預約平台」第12期提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊，今天是第二階段預約截止日。

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(一) 符合資格對象

10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1. BNT第一劑：23歲以上民眾[即1998/12/31(含)前出生]。

2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

3. AZ第二劑：

(1) 7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/10/28(含)前出生]。

(2) 7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。

※昨下午增開：

1. BNT第一劑：10月26日中午12點前，已意願登記BNT的30歲以上民眾[即1991/12/31(含)前出生]。

2.AZ第二劑：10月13日中午前意願登記，且7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑的41歲以上民眾[即1980年12月31日(含)前出生]

(二) 預約分流時程

BNT、AZ、莫德納皆到今中午12時截止。

(三) 施打時程

1. BNT第一劑：明起至10月31日。（部分縣市至11/3）

2. 莫德納及AZ第二劑：明起至11月3日。

另外，由於第13輪規劃開放AZ混打BNT，傳出有第12輪民眾想棄打第二劑AZ等混打。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則表示，預約平台一直以來有規定，如果該輪預約未到，下一輪將無法預約；也就是說，第12輪已經預約好的人若爽約，第13輪將也無法打疫苗。

截至昨下午1時，BNT完成預約者有61.2萬人，莫德納則有26.1萬，AZ有41.2萬人預約，總共超過128.5萬人預約完成。

▲▼第十二期對象。（圖／指揮中心提供）