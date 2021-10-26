結合降落傘工法　史上最大國旗強風下成功飄揚40分鐘

軍聞社／記者莊家宏臺北電

民國110年國慶大會有許多亮點，其中最吸睛的就是直升機吊掛「史上最大」巨幅國旗，該面國旗則是由軍備局209廠傘具製配所研發製造，除展現國軍部隊勤訓精練，也將國防自主的成果完整呈現在國人面前。

今年國慶大會逢十擴大辦理，國慶籌備委員會考量傘製所有製作降落傘的經驗，所以就委由該所製作，因國旗將近40分鐘飛行時間，都是一直處在高強度的強風之下，所以結構強度相對重要，因此傘製所從材料選用，就經過多種的材料分析測試，最後選擇高強度又輕量的尼龍來製作。

傘製所李士官長表示，剛接到任務時，因為18乘12公尺，216平方公尺大的旗面，國內仍無廠商製作過，可以參考的資料幾乎是零，只能觀看網路上的影片，並透過所內同仁共同研討，所以剛開始先選用尼龍6，但試製白色樣旗後發現太重，無法在天空中飄揚，後來經過訪商及各級長官指導，最後選定強度高、質量較輕的尼龍66。

李士官長說，此次任務除製作有一定的難度外，在每次飛行測試及預演過後，他們都要到吊掛現場進行旗面檢查，如發現破損，就必須在極短時間內帶回所裡進行修補作業後，再攜回交由空運隊的吊掛作業組實施折旗，才能確保下次任務順利進行。

「國旗順利飄揚在總統府前上空，是傘製所所有同仁的驕傲」，在屆齡退伍之前帶領所屬完成任務的傘製所前所長鄭中校表示，一面國旗的完成，從設計開發、車縫製造，到最後飛行測試，都是每位同仁參與的成果，「我特別感謝所有同仁的努力與付出，因為有你們，國慶才有飄揚在天空的巨幅國旗。」