色男硬上酒店妹辯你情我願　她崩潰出櫃：跟男性親密不舒服！



▲女子遭性侵崩潰出櫃表示自己是女同志，與男性太親密會不舒服。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名鄧姓男子到酒店消費，指名要店內小姐小茹(化名)坐檯並將人帶回家，趁她酒醉時性侵，小茹打電話向親密友人求救，鄧男到案辯稱雙方是互相認定可發生性關係，但小茹則崩潰表示她是女同志，如果和男生太親密會覺得不舒服。高雄高分院審酌案發後小茹身心狀況不佳，依強制性交罪判鄧男4年徒刑。

判決指出，鄧姓男子於2018年5月1日凌晨到高雄市新興區某酒店，指定一名小姐小茹(化名)坐檯陪酒，兩人幾杯黃湯下肚後，鄧男就花了出場費，將人帶回他家，回家後他看小茹酒醉躺在床上休息，竟趁機將她的連身衣服及內褲脫掉，開始撫摸小茹的胸部、還用手指插入小茹陰道內，雖然小茹有大喊不要，但最後鄧男仍性侵得逞。

不過曾與小茹發展成男女朋友關係的同性親密友人小薏(化名)，看她過了下班時間仍未回家，不斷打電話給小茹，這時趁著鄧男去上廁所的小茹，接起電話後趕緊向小薏說自己被強暴，鄧男發現小茹在打電話，還在門外斥喝她，小咪開門後就要求鄧男載她離開。

鄧男供稱，去酒店消費都會帶小姐出場發生性關係，她說：「是小茹在酒店時一直主動靠過來我旁邊，且我詢問她要不要一起回家，她說好所以我就認定她有同意跟我回家，且是互相脫衣服，才發生性關係。」



不過小茹則是哭訴，自己只有跟一個男生交往過，大概是高中一年級時，其他的交往經驗都是女生，她說：「高中一年級跟該男生在一起時，如果動作太親密，我就會很不舒服。」案發後小茹身心狀況出了問題，覺得自己很髒、很噁心，人生都完蛋了等負面情緒，晚上也不斷夢見事件發生時的場景，常被嚇醒，被判定有創傷後壓力症候群。

法官審酌小茹案發後精神狀況及相關證人證詞，認為鄧男並未在小咪明確表示同意之下而犯強制性交罪，嚴重侵害小茹性自主決定權，也讓她心理留下陰影而罹患創傷後壓力症候群；加上案發後鄧男否認犯行，也只願賠償5萬元，雙方未達成和解，因此依照狀況經濟等狀況，依強制性交罪判鄧男4年徒刑。可上訴。