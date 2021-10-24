恆大危機解除？ 深圳等6城復工復產　全力保交樓

▲恆大10多個工程復工。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸恆大集團週日（24日）表示，已恢復深圳、東莞、江門、汕尾、珠海，以及中山等6地10多個項目的開發工作。此外，恆大在上週五支付8350萬美元（約新台幣23億）的債息，暫時避免違約。

據「恆大集團」微信公眾號24日公布，位於恆大總部所在地的恆大集團深圳公司包含深圳、東莞、江門、汕尾、珠海、中山6地10余個項目的復工復產工作正有序進行中。其中，進度較快的深圳恆大城市之光、江門恆大泉都、中山恆大禦府等皆已進入室內裝修階段，將陸續向屋主交付；深圳恆大珺睿大廈、深圳恆大城、東莞恆大悅龍台、珠海恆大濱江左岸等項目部分樓棟已於近期陸續封頂。恆大強調，所有員工堅守崗位一線，在保質保量的原則下，各項目皆按照施工計劃緊鑼密鼓地進行。

另據「恆大地產在珠三角」微信公眾號公布，恆大珠三角公司正與各項目參建單位積極恢復生產秩序，目前廣州、佛山、肇慶、陽江、清遠、惠州、河源等區域40余個在建樓盤現場施工正平穩、安全、有序地展開。

恆大上週在期限最後一刻支付債息來應對迫在眉睫的債務危機，暫時避免違約。在此之前，恒大集團創辦人許家印22日在復工復產專題會上，宣布風險自救的三大戰略決定：一是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；二是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模；三是10年內，要實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

今年以來，由於債務問題，恒大在大陸多個城市的項目被迫停工，並導致危機的惡性循環。但許家印日前也說，原則上恒大10年內不買地，現在也不能賤賣土地。