快訊／全台連2震！新北3處「疑瓦斯外洩」　警消警戒中

記者陳以昇／新北報導

氣象局發布最新地震報告，今日13:12地震規模6.5，接著13:12地震規模5.4，這次地震全台有感，而新北市也傳出有三處疑似因此瓦斯外洩、目前警消都已經派員前往警戒。

▲警消急前往戒備。（圖／示意圖，非本案／記者周宸亘攝）

這三處分別為，三重區大勇街82巷內、新店區如意街5巷內、淡水區中正東路二段69號，環球經貿園區附近，三處皆疑似發生瓦斯洩漏，目前警消已獲報到場警戒，而根據稍早最新消息，警消到場後並未發現瓦斯外洩，至於詳細情況仍待後續釐清。