台灣之光！吳寶春入圍「義大利水果麵包世界大賽」20強　這條路他走了7年

▲吳寶春團隊入圍「義大利米蘭水果麵包世界盃大賽」前20強。（圖／翻攝過上好日子臉書社團）



記者周姈姈／台北報導

台灣之光！世界冠軍麵包師傅吳寶春入圍「義大利米蘭水果麵包世界盃大賽」(The Panettone World Championship)20強，而吳寶春也是20強中「唯一亞洲代表」。參加該場大賽的吳寶春團隊努力了7年，為了因應賽事，還特別更新配方，終於在今日拿到好成績單，也請大家繼續為吳寶春團隊集氣。

早在2014年時，吳寶春就帶領團隊遠赴義大利，向國寶級「義大利聖誕麵包教父」Rolando Morandin學習義大利水果麵包，經過7年之後，今年5月中吳寶春再度帶領團隊，遠赴義大利參加每2年舉辦1次的「義大利米蘭水果麵包世界盃大賽」初賽，並打敗日本、馬來西亞等國，成為唯一取得亞洲區代表權的麵包店。

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▲吳寶春帶領團隊遠赴義大利參賽。（圖／翻攝吳寶春麥方店臉書專頁）



到底「義大利水果麵包」有多神呢？其實義大利水果麵包對於當地人來說根本就是國寶，會因區域而有不同的製法和風味，但大賽規定需製作重達1公斤的義大利米蘭水果麵包，且僅能採用傳統米蘭式做法，必須以天然酵母發酵，不得添加任何商業酵母、添加物和改良劑，因此更注重師傅的工藝技術以及對發酵風味的控制，麵包表面還不得淋上任何糖霜或裝飾。

為了因應本次賽事，吳寶春團隊特別更新配方，麵粉、奶油、橘皮丁等皆採義大利進口，並且持續使用義大利水式酵母製作，光是蓄養酵母的工法就非常複雜，做1顆需要3天以上，由於體積大，出爐後還必須倒吊避免麵凹陷，每個細節都考驗麵包師傅的功力。

「義大利米蘭水果麵包世界盃大賽」就在官網公告入圍決賽前20強，其中有18位來自義大利、1位來自阿根廷、1位來自台灣，吳寶春團隊用了7年獲得進入決賽的入場券，也請大家繼續為吳寶春團隊加油打氣。

▲吳寶春是20強中唯一來自亞洲區的代表。（圖／翻攝義大利米蘭水果麵包世界盃大賽官網）