第12輪首日BNT接種率最低！陳時中點出「2種可能原因」

▲第12輪新冠疫苗持續施打中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

第12輪新冠疫苗最大規模疫苗接種進入第三天，中央也自設12處接種站，而指揮中心指揮官陳時中昨也公布首日開打數據，昨天總計接種42.1萬劑，在AZ、莫德納和BNT三大疫苗中，BNT的接種率最低。陳時中今受訪也點出2種可能，他表示，最近有文獻研究指出AZ持久性比較好，可能有因此受影響。

第12輪疫苗首日總計接種42.1萬劑，為單日接種前三高；外界關心AZ疫苗是否會因為下個月將展開混打出現棄打潮，陳時中也公布首日數據，AZ疫苗預約實到率接近9成，是三類疫苗最高，接著依序是莫德納實到率8成，BNT實到率約7成8。

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值得注意的是，BNT是三種疫苗中，接種率最低的。陳時中今上午受訪時表示，數據不一定是最後數據，有時候會因為申報時序關係，差不多會差3%~5%。

不過陳時中也坦言，如果數字為真，可能是近來文獻有報告AZ持久性比較好，這塊可能會有影響，第二是BNT現在開的年齡層，都是過去有開過的，而且是第一劑，這些族群以前都有機會打其他疫苗，有些是當時沒有打，可能還在疫苗猶疑中，才形成這樣的情況，這兩天再觀察看看。