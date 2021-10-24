刪Q罷免案通過！張博洋向支持者道歉　強調：從未後悔罷免韓國瑜

▲立委陳柏惟罷免案通過，張博洋臉書向支持者道歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳韻如／綜合報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案23日以同意票數77899票通過，陳柏惟成為台灣史上第一名遭罷免成功的立委。對此，基進黨新聞部主任張博洋事後在臉書發文表示，非常抱歉自己「沒有把大將守住」，而面對網友開酸，「當初罷免別人，現在輪到被別人罷免，他則強調基進黨在做正確的事，「我至今都沒有後悔過參與罷免韓國瑜，一刻也沒有」。

張博洋表示，在開票前，他就對同事說，「其實我看到開票畫面都有陰影」，從2014年開始當志工以來，除了2020年陳柏惟黨選，以及2020年6月的投票，「多數時候，這個場景都是悲傷的收尾居多。」儘管失敗與挫折是基進黨的家常便飯，但看到身後年輕幹部、黨工的付出，「我還是覺得很心疼，盡了全力，但並沒有達到我們想要的結果」。

對於這次的罷免案有網友開酸，基進黨當初罷免別人，現在換被別人罷免，張博洋則強調，自己從未後悔過參與罷免韓國瑜，「一刻也沒有。」

張博洋表示，儘管這次的結果不盡理想，但過了23日這晚，「只有加緊腳步，沒有停下休息的本錢」，就算難過、沮喪、傷心、心碎、不捨、憤怒，天亮後都讓他成為繼續走下去的動力，「天亮後，柏惟沒有走完的路，我們一起在不同的戰鬥位置，有默契的把它走下去。」