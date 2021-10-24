　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

鄰居逼不能改建！老實農砍2死3傷…山洞自殺亡　前妻遭監視引眾怒

▲▼福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞）

▲福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞，下同）

中央社

備受中國社會關注的福建莆田持刀殺人案，嫌犯歐金中18日拒捕自殺後，他的前妻被控涉嫌包庇罪，當天即遭警方採取監視居住的強制措施。消息傳出後，23日在微博引發網友群情激憤。

歐金中是福建省莆田市上林村的農民，當地警方通報，10日下午，他因建房用地糾紛，持刀對被害人一家故意傷害，造成2死3傷，年紀最小的傷者僅9歲，隨後逃亡。

18日下午3時許，歐金中在上林村附近一個山洞拒捕並「畏罪自殺」，經送醫院搶救無效死亡。

▲▼福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞）

▲警事發後公布逃亡畫面。（翻攝自微博／九派新聞）

綜合陸媒此前報導，命案發生前，歐金中居住的雨棚因颱風倒塌，雨棚殘片掉入死者家中，雙方因此發生爭執。

這起命案發生後，曝露出來的內情反而引發中國社會對這名殺人嫌犯一面倒同情。

據報導，2017年，歐金中向當地政府申請了危房翻蓋，房屋新建手續批出後，歐金中將舊房拆除，欲在原有土地上建新房。

命案死者是歐金中鄰居，曾多次聯合附近居民阻撓歐金中建房，導致歐金中一家無處可歸，在臨時搭建的雨棚居住6年。

命案發生前多年，歐金中曾向村委、各級政府、媒體反映相關情況，但建房受阻問題始終未得到妥善解決。家屬還反映，村幹部曾在歐金中求助時，向其索要財物。

▲▼福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞）

歐金中18日拒捕死亡後，網路輿論仍要求徹查真相。官媒央視網此前也發表評論，指有關方面應該調查是否存在基層幹部不作為的情況。

但真相未明前，微信公眾號「陸火Media」23日上傳一張「指定居所監視居住通知書」，並指歐金中死亡當天，其前妻被仙游縣公安局採取強制措施。通知書顯示，因涉嫌包庇罪，歐金中前妻被警方指定居所監視居住。

文章引述知情人士透露，歐金中與前妻離婚不離家。歐金中藏匿期間，其前妻曾為他提供食物。

據天目新聞報導，對於歐金中前妻是否涉嫌包庇罪，仙遊縣公安局電話一直無人接聽，莆田市公安局工作人員則稱對於此事並未聽說且不知情。

▲▼福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞）

報導引述浙江靖霖律師事務所刑事律師黃洪連指出，根據刑法和相關司法解釋的規定，如果明知是犯罪的人，為了幫他逃避追究刑事責任，向司法機關作虛假陳述或者虛假證明，用以證明犯罪的人沒有實施犯罪行為的，構成包庇罪。

他指出，由於歐金中生前是故意殺人案的嫌犯，可能被判處無期徒刑以上刑罰，對這樣的人窩藏、包庇的，屬於情節嚴重，最高可判處10年有期徒刑。

報導出爐後，引發網友群情激憤，在微博相關新聞討論串留言痛批當地警方死無對證後，還要趕盡殺絕，「他們也不怕人死了唯一害怕的就是人活著」；「人都死了，官員也安心了，還要把別人逼成什麼樣」；許多網友質疑「村霸惡匪又想栽贓嫁禍」。

「網傳歐某中妻子涉嫌包庇罪」至截稿已有超過1.2億人閱讀，但疑似遭網管啟動維穩，沒有進入微博熱搜榜。

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
快訊／陳柏惟深夜發聲：感謝投下「同意罷免」的人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鄰居逼不能改建！老實農砍2死3傷…山洞自殺亡　前妻遭監視引眾怒

創美同心，融情同行　助力台青圓上海創業夢

澳門中聯辦：新任立法會議員首次全是「愛國者」　難能可貴

恆大宣布10年轉型成「新能源汽車產業」　許家印自救戰略驚呆市場

陸推動「虛擬主播」報新聞　網友：不怕「劣跡藝人」毀節目了！

習近平：中國作為製造業大國　能源飯碗必須「端在自己手裡」

陸再增38例本土確診　分布北京、甘肅、內蒙古等5省區

反轉？傳李雲迪4.3萬嫖「猛男鴨」　29歲辣妹竟是媽媽桑

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

達人分享20個湯匙的隱藏用途 當房門固定器、幫快速剝蛋殼

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

跟爸媽出門玩5天！法鬥電量0% 「整隻軟掉」倒床秒閉眼：已登出

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

鄰居逼不能改建！老實農砍2死3傷…山洞自殺亡　前妻遭監視引眾怒

創美同心，融情同行　助力台青圓上海創業夢

澳門中聯辦：新任立法會議員首次全是「愛國者」　難能可貴

恆大宣布10年轉型成「新能源汽車產業」　許家印自救戰略驚呆市場

陸推動「虛擬主播」報新聞　網友：不怕「劣跡藝人」毀節目了！

習近平：中國作為製造業大國　能源飯碗必須「端在自己手裡」

陸再增38例本土確診　分布北京、甘肅、內蒙古等5省區

反轉？傳李雲迪4.3萬嫖「猛男鴨」　29歲辣妹竟是媽媽桑

日本AV無碼大外流「真相抖出」　網見一幕全崩潰：被騙了10幾年

網購包裹8天沒到…他打開App　竟收提醒「您的包裹爆炸了」

歐洲首例！　盧森堡擬合法化個人「使用和種植大麻」

北韓譴責美國插手「台灣問題」　恐波及朝鮮半島局勢

網友狂問「全聯怎麼不申請上市？」　林敏雄有2堅持原因

土耳其宣布：驅逐「西方10國大使」　他們不會在國內釋放恐怖份子

岸邊拋竿一甩「釣到了」！高雄男摸後腦杓瞬間傻眼：插進肉裡了

《英雄聯盟》LPL內戰兄弟互搶賽區唯一晉級　5場打滿…EDG最終戰勝

「今天本該慶祝26歲生日」！東奧長跑女將下葬　疑遭老公砍殺

李雲迪嫖娼…「同是鋼琴王子」郎朗衰躺槍！　遭罵：老婆那麼美還去嫖

女童窗邊玩耍...抬頭驚覺不對勁　下秒從2樓墜落他伸手帥氣接住

大陸熱門新聞

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

農夫狂砍2死3傷輕生亡　前妻遭監視惹怨

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

李雲迪嫖娼案反轉！驚傳1晚4.3萬元是約猛男鴨

兩岸青年藝術聯盟助台青圓創業夢

許家印：恆大10年內轉型成新能源汽車產業

回家見水電工躲衣櫃！妻：來修水龍頭的

這間麥當勞太誇張！生菜發黑、食材過期繼續賣

勃恩斯挺台　陸官媒放話：入境後無須給予外交禮儀外的客氣

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

懶人妻天天躺床　衰尪四菜一湯端上床

四大血型性格特徵大揭露

養20年寵物離奇失蹤！她見紅燒烏龜崩潰

23歲網紅塔式起重機墜亡！疑踩空LIVE影片曝

更多熱門

相關新聞

陸最年輕省級一把手出爐 54歲趙龍出任福建代省長

陸最年輕省級一把手出爐 54歲趙龍出任福建代省長

大陸政界在中共19屆六中全會召開前持續做出地方大員的人事異動，從省市區書記至省長皆有不同程度上的布局。據了解，原福建省長王寧跨省接任雲南省委書記後，遺留下來的空缺今（22）日出爐，將由現任廈門市委書記趙龍任副省長、代理省長一職。

2死3傷案嫌自殺亡　社會同情求真相

2死3傷案嫌自殺亡　社會同情求真相

弱勢殺人2死3傷！網：老實人被逼瘋

弱勢殺人2死3傷！網：老實人被逼瘋

莆田滅門案鎮政府懸賞21萬尋兇手屍體 網友：是要滅口嗎？

莆田滅門案鎮政府懸賞21萬尋兇手屍體 網友：是要滅口嗎？

莆田滅門案祖孫2死3傷 犯案動機曝光...陸網一面倒挺逃亡兇手

莆田滅門案祖孫2死3傷 犯案動機曝光...陸網一面倒挺逃亡兇手

關鍵字：

福建莆田歐金中

讀者迴響

熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

即／陳柏惟深夜發文：感謝投罷免票的人

那邊黑＝性經驗多？3主因「影響私密處顏色」

NanaQ正面反擊酸民！

酒後亂性是真的？最美博士曝驚人答案　網友一聽沉默

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

金鐘新人一句話竟惹火Sandy！　入行8年首度在台上動怒

美女主播爬山「詭遇黃衣人」沉默帶路！1特徵網發毛

掃光好市多622瓶紅酒　神秘買家身分曝光

李雲迪4.3萬妹子素質高？大陸老司機詳解

更多

最夯影音

更多
陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援
132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面