闖紅燈被查亮小黃卡稱車主　騎贓車？正要去銷案啊...遭順演破梗

▲通緝犯騎贓車還拿疫苗黃卡想證明身分 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名通緝犯騎著偷來的贓車，行經前鎮區草衛一路與新衙路口時，因違規紅燈右轉被員警發現攔查，他當下表明未帶身分證件，還機車置物箱中拿出1張接種疫苗的小黃卡大方讓員警開單，還不斷說車是自己的，最後謊言被一一揭穿，被依法送辦。

▲林嫌不斷稱車子是自己的 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



一名31歲的林姓機車騎士行經高雄草衙一路與新衙路口時，因紅燈右轉被警方攔下，並要求出示證件，不過林男說：「我證件沒有帶，可是我有那個，打疫苗的…可以嗎」，並打開置物箱拿出疫苗接種卡，還臉不紅氣不喘的大方讓員警盤查。

不過警方查詢車牌號碼時發現，這輛機車在大寮區被報失竊，警方問：「這車是誰的」，他說；「車子是我媽媽的名字，之前停在外面(車牌)被拔走過，有去報遺失」，他又說：「早上我要出門前機車不見我有去報案，後來又在我家附近找到」，警方追問：「有去撤銷」，他還大言不慚說：「我現在要去啊。」，發現林男說謊的警方決定不動聲色，並表示可以協助銷案便將人帶回派出所。

▲林嫌被移送 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

回派出所後後警方立即用人臉辨識系統辨識出林嫌是侵占通緝犯，但他仍舊打死不承認，並堅稱自己就是車主本人，直到警方打電話聯繫失車車主，林嫌見無法再抵賴下去，才坦承自己剛剛是冒用車主身分，早上是看到機車鑰匙未拔才趁機騎走，全案依竊盜、偽造文書、侵占通緝罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。