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社會 社會焦點 保障人權

2派騎士互看不爽叫支援　和談離開忘解除警報...10人當街開戰

記者邱中岳／台北報導

北市中正區在9月30日晚上10時許，兩派騎士在羅斯福路3段上互看不順眼，其中一方叫人支援，但因支援人還沒到，雙方已經達成共識互不追究，叫人的一方忘了支援還沒到竟騎車離開，等支援的6人趕到後發現對方持甩棍，不由分說上前爆發互毆。

警方調查，2名20歲的陳姓、謝姓男騎士，在9月30日行經中正區羅斯福路3段前，與另一派的盧姓男子等4人，因互看不順眼爆發口角，陳姓男子當下氣憤打電話「撂人支援」。

▲▼2方騎士互看不順眼爆口角，後來和解後忘了通知支援部隊，結果一到場開戰。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市中正區2方騎士爆發口角，但和解後忘了通知支援部隊，後續又再爆發衝突。（圖／記者邱中岳翻攝） 

但因支援的人等太久，雙方談妥後不願將事情鬧大，結果陳姓、謝姓2名男騎士直接離開，但卻忘了有用通訊軟體找李姓男子支援，最後李找了6人前來助陣。

李男等人到場後找不到陳姓男騎士，但是卻發現在場的盧姓男騎士等4人，有人手上持甩棍，不由分說隨即上前爆發衝突，最後警方獲報後前往現場，並將2派人馬共計10人壓制帶回派出所。

▲▼2方騎士互看不順眼爆口角，後來和解後忘了通知支援部隊，結果一到場開戰。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2派騎士互看不順眼爆口角，後來和解後忘了通知支援部隊，結果一到場開戰。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，雙方爆發追逐爭執，還大打出手，甚至有人跑到大馬路上不顧車輛經過大聲咆哮，行徑相當囂張，現場還查扣甩棍一支，瞭解情況後也通知陳、謝2人到案說明，訊後將12人全依聚眾鬥毆移送法辦。

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