喵星人被撞死的逆襲！碎爪刺他小腿7天化膿　騎士出院趕緊超渡牠

▲台南市立安南醫院骨科張伯群主任指出，林姓騎士的小腿被貓爪刺入，造成皮下組織及筋膜層化膿，幸及時取出並以抗生素治療才順利出院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名林姓騎士，騎車因煞車不及撞死1隻小貓，林男感到小腿有被「東西」碰到，但無外傷，未料卻逐漸紅腫，經醫院檢查發現皮下組織及筋膜層化膿，且內藏有0.6公分疑似動物指甲，經取出指甲住院接受抗生素治療及傷口引流才出院。

台南市立安南醫院骨科張伯群主任指出，一位年輕騎士林先生, 多年前因嚴重小腿開放性骨折及骨髓炎住院治療，而後因小腿的骨髓炎已痊癒故不需再回診。未料2021年農曆7月時，林先生因小腿腫脹又再至骨科就診，他提起2週前，騎車時在緊急狀況下煞車不及而撞到小貓，很不幸喵星人當場駕鶴歸西。林先生邊回憶邊表示當下撞擊時，似乎感覺有東西快速碰到其小腿，待他回家後仔細端詳小腿外觀，並沒有發現任何明顯外傷的傷口，沒想到1週後，他的小腿逐漸紅腫起來，因此才趕緊來安南醫院就醫。

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▲林先生小腿腫脹發炎。

由於林先生先前有小腿骨髓炎病史，因此張伯群主任不敢大意，特別安排抽血跟骨髓炎掃描並安排手術清創，但張主任發現林男其皮下組織及筋膜層化膿，且竟然新發現內藏有一只0.6公分疑似動物指甲組織之銳物，取出後安排其住院接受抗生素治療及傷口引流，2天後順利出院。

▲斷裂貓爪高速插入林先生小腿內，開刀後取出之外觀大小。

張伯群主任對此指出，骨髓炎同一側肢體如發生異常紅腫現象，都需排除骨髓炎復發的可能性，諸如林先生這樣的情節確實離奇少見，他推測認為林男小腿斷裂的貓爪異物，應是在高速狀態下刺穿林先生的小腿皮膚，以致其小腿並無任何明顯撕裂傷，所幸可免去骨髓炎治療的冗長過程。

張伯群主任提醒，許多人開車或騎車，或多或少都曾遇過狗貓等動物，突然衝到車道被嚇一跳的經驗，如速度太快來不及煞車，就可能直接撞上造成動物死亡的可能性，所以行車時也要注意安全。

據了解，對於不幸罹難的小貓，林男隨後在母親陪同下，一同在事發地點及廟寺為小貓祈禱助念，好好送牠最後一程，願小貓能好好安息投胎轉世。