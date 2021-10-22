防疫補償擴大！確診或快篩陽性居家隔離「每天可領1千元」

▲衛福部宣布擴大防疫補償適用對象。圖為民眾接受快篩。（示意圖／記者湯興漢攝）



文／中央社

防疫補償請領資格擴大，衛福部公告，COVID-19本土疫情期間，凡無症狀或輕症確診者、快篩陽性或解除隔離治療後的居家隔離者，可領每天新台幣1000元防疫補償。

衛生福利部近日公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，將在家確診者、快篩陽性或解除隔離治療後的3類居家隔離對象，納入防疫補償範圍。

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衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如告訴中央社記者，先前防疫補償是針對因接觸確診者遭匡列隔離或部分入境檢疫者，而確診者依法必須配合隔離治療，原本並非防疫補償對象。

蘇昭如說，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情爆發期間，無症狀或輕症確診者，因醫療量能吃緊並未住院，僅居家隔離，但仍無法工作，國家也未提供醫療資源或支出隔離治療費用，因此予以合理補償。

此外，本土疫情期間，衛生單位針對快篩陽性個案等待PCR採檢期間居家隔離，或確診者解除隔離治療後尚須再7天居家隔離，蘇昭如說，這些對象也一併納入防疫補償範圍。

蘇昭如表示，3類增列為防疫補償對象，將追溯至今年5月11日本土疫情爆發起，收到「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所（居家）隔離通知書」者皆適用，而相關防疫補償請領規定不變。

依照防疫補償請領規定，衛生主管機關認定受隔離或檢疫者，只要在被隔離或檢疫期間遵守防疫規範，且沒有支領薪資，就可以提出申請。

蘇昭如說，新制於19日公告上路，符合資格者，可申領防疫補償每天1000元。

衛福部醫福會執行長王必勝說，染疫或疑似染疫被隔離，原本生活都被打亂，多少都會擔心房租、生活費沒有著落，以集中檢疫所為例，醫療團隊每天都會逐一和住民聊聊，一旦察覺心理狀況有狀況，會立即請心理師介入。

亞東醫院外科暨創傷加護中心主任洪芳明則說，國內COVID-19確診者約25%情緒受到影響，一方面是面對未知疾病的擔憂，另一方面本土疫情大多是全家人同時染疫，對家人的憂心或經濟問題，對患者來說都是打擊。

洪芳明指出，該院統計也發現，疫情期間患者欠費比例有明顯攀升，他相信沒有人想欠醫院錢，顯示民眾在疫情期間經濟狀況確實受到影響，若提供防疫補償將有助緩解民眾經濟重擔。