「我是柯黑但尊重柯文哲」　游淑慧疑影射簡舒培：不是民代就最大聲

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧21日晚間發文，除表示自己很珍惜議會質詢時間，沒空講與市政無關的議題外，也強調自己至今仍是「柯黑」，但即便不喜歡台北市長柯文哲，仍必須尊重他，不是民代就最大聲。值得注意的是，民進黨台北市議員簡舒培昨質詢時，大聲要求柯文哲複誦總統蔡英文在國慶演說的「四個堅持」成為今日熱門議題，儘管游淑慧通篇未指名道姓，但似乎是在影射簡舒培。

簡舒培昨質詢柯文哲時，要求對方複誦蔡英文在國慶演說的「四個堅持」未果，兩人開始互相叫罵，過程中簡多次提高聲量表達意見，讓柯甚至一度動怒，引起熱議。民眾黨藉此斥責民進黨是綠色威權復辟；而民眾黨立委邱臣遠辦公室主任陳思宇則評，簡舒培的質詢無益市政。

游淑慧21日晚間透過臉書表示，在市政監督上，她常不諱言自己是柯黑議員，因為在政策角度上面，我們確實有很多不同。在每一次面對柯文哲的專案質詢、總質詢，自己都很珍惜和把握可以和市長面對面辯論、討論市政對錯的機會，這是她自己的工作，也是市長的工作。

游淑慧指出，記得去年的40分鐘的總質詢中，柯文哲對她每一個質詢題目都說「對，我們要改」、「對，我們來檢討」、「好， 這個我們回去討論後來做」，講了三次後，以為市長在敷衍她；因此她忍不住問：你怎麼什麼都說好，柯則說：啊，你說的都對啊。

「這是我質詢的意義。」游淑慧說，把問題反應、把建議提出、把市府錯誤挑出，然後要得到市長的態度和答案。說真的，不管是10分鐘、甚至40分鐘，如果真要好好討論市政問題都是不夠的，所以她自己常常越講越快，根本沒時間講其他不相干議題。

游淑慧強調。「直到現在，我還是柯黑議員。只是我不必喜歡他，但必須尊重他。因為我是議員、他是市長。」她也說，自己擔任8年市府官員期間，常在官員席上看到張牙舞爪、不知所云的面孔，當時她也想拍桌而起。所以，現在她常提醒自己：不是民代就最大聲！可以嚴格、不要羞辱！不論監督與被監督者，都應該是為了讓台北更好。