基地台故障卻誆手機壞了！她怒控中華電信騙簽新約換iPhone 13

▲婦人控訴中華電信以wifi故障為由，騙她回賣舊iPhone X手機，並簽新約、換新機iPhone 13。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

黃姓婦人日前因自有iPhone X手機網路訊號斷斷續續，向中華電信門市反映，櫃員告知是wi-fi故障，並提議將舊機以4300元回賣、提前換約換機，黃婦不疑有他簽下新約，還多花1萬8千多元購買新機iphone 13，事後卻發現是住家附近基地台故障才無法上網，要求取回舊機遭拒，怒批「欺騙客戶」；中華電信回應，本案是櫃員和黃婦間溝通出現誤會，將以最大誠意解決客戶需求。

家住魚池鄉的黃婦向媒體投訴表示，本月1日起發現手機網路訊號有異，時好時壞，須重開機才會恢復正常，過不久又無法上網，於是在3日當天搭朋友的便車赴中華電信埔里中正服務中心詢問。

黃婦回顧，接待的櫃台人員指稱她的iPhone X手機wi-fi功能故障，加上舊約行將到期，反問黃婦願不願意以4300元回賣舊機，再換簽新約並更換新機iPhone 13；黃婦一心花錢解決問題，當場簽定1399元綁20個月的新合約，再多花1萬8300元購得iPhone 13新機，而舊約通話費違約金並增購藍芽配件又多付了近1萬元。

未料黃婦拿著新機回家後，網路狀況仍不見改善，再前往中華電信魚池服務中心詢問，竟被告知是因住家附近基地台故障才無法上網，隨後馬上打電話給中華電信埔里中正服務中心反映，要求解約取回舊機，但對方推稱其舊機已被神腦公司回收，並以已簽具切結書的理由拒絕解約。

▲中華電信埔里中正服務中心稱無權回應消費糾紛案，僅發布台北總公司文稿聲明。（圖／記者高堂堯翻攝）

黃婦痛批，她的iPhone X 256-GB最當初空機價高達6萬多元，若無故障，根本不可能賤價回賣給中華電信，更何況她是因信任櫃員的專業才答應回賣舊機並簽新約，若對方明知是基地台有問題，卻故意告訴她「wi-fi故障」，等同是用欺騙的手段讓客戶陷於錯誤、更換手機。

對此，中華電信南投營運處表示無權對外回應，最後發布一紙台北總公司的聲明：「因櫃檯服務人員與客戶（黃小姐）間之對話造成誤解，本營運處目前盡力與客戶溝通中，會以最大誠意，期望圓滿解決客戶因此事件之需求」。



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