林森北牛郎「霆峰」驚爆偷拍女恩客性愛片　手機藏海量交合檔

▲紅牌男模「霆鋒」被女性友人當場逮獲企圖偷拍性愛片，手機裡頭還有大量偷拍影片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市中山區林森北路一家牛郎男模店駐店紅牌、花名「霆鋒」的黃姓男子，遭女客指控企圖偷拍性愛過程，劣跡曝光後竟辯稱只是癖好，還自爆曾多次偷錄與女客及友人的性愛影片，並存放在手機和雲端，一名被偷拍的女客控訴黃男行徑，宛如牛郎界李宗瑞，希望檢警能儘速偵辦，以防止更多女性受害。

「他真的太扯了，被抓包偷拍竟還振振有辭，把自己的行為合理化，不踢爆他還不知會有多少無辜女性受害。」A小姐向本刊爆料，曾在中山區牛郎店光顧坐檯的霆鋒，2人認識多年，後來從消費關係變成朋友，黃男靠著不錯的身材加上臉型，以及風趣的談吐，一直是牛郎店的紅牌，A女也經常在下班後光顧找他談心解悶，讓黃男多次登上該店的業績榜首。

A小姐表示，本月初霆鋒到她住處聊天，企圖想和她發生關係，被她強烈拒絕，黃男的性致被A小姐澆熄後，忽然起身上廁所，此時A小姐無意間發現，自己床鋪前的化妝台上，竟有一支手機藏在保養品瓶罐間，她拿起來一看，驚見手機開著錄影功能，時間已長達6分鐘，她才驚覺萬一答應與霆鋒做愛，自己豈不成了他手機裡性愛片的女主角？讓她嚇到全身發抖。

霆鋒上完廁所出來，A小姐馬上找來室友，當場質問他；眼見自己偷拍的行徑被抓包，黃男姿態放軟求饒，使出哄騙女孩的伎倆強調，「我不會傷害女孩子，拍片只是我的癖好，我手機裡其他女生的影片，只是打手槍（手淫）時拿來看而已。」

霆鋒離譜的辯詞，令人瞠目結舌，2個女生此時聯手搶下黃男的手機，查看相簿卻驚見不少男女交合的影片檔縮圖，但A小姐沒有一一點開，為了保留證據自保，只用手機翻拍自己最新被偷錄的6分鐘影片，並要求黃男將手機重置，不料黃不但拒絕，還一度趁她不注意時，要把手機搶回去，拉扯之間，黃男還爆打A小姐的室友一拳。

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