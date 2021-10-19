新北確診男曾打1劑莫德納　Ct值高「陰陽反覆」可能是舊案！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例本土個案，個案是新北市60多歲男，從事工務方面的工作，本身在7/14有打過一劑莫德納疫苗，Ct值很高，採檢迅速轉陰，所以研判可能是之前感染過的個案，現在處於陰陰陽陽的階段。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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該例本土個案（案16451），為60多歲男性，今年10月16日因出現發燒等症狀，10月17日就醫並採檢，檢驗結果陽性收治住院(Ct值33.1，IgG、IgM均為陽性，後續採檢2次核酸檢測均為陰性)，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者12人，其中4人列居家隔離、3人列自主健康管理、5人列自我健康監測，將持續進行疫調及匡列，以釐清感染源。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名男性60多歲男生從事工務方面的工作，接觸人員非常少，經過疫調目前只有一位朋友，朋友跟他工作上有接觸，還有三位就醫接觸者，列為居家隔離，其他相關人員列自主健康管理或監測，個案目前發燒症狀初步診斷是雙側症狀發炎，和新冠可能沒有關係，所以還要再觀察。

羅一鈞說明，個案本身在7/14有打過一劑莫德納疫苗，Ct值很高，採檢迅速轉陰，所以研判可能是之前感染過的個案，處於陰陰陽陽的階段。而在感染源部分，目前須要進一步疫調跟警政協尋資料比對，也許會有較清楚的結果，現在目前只知道是新北市個案，當然雙北這邊先前本土疫情接觸還是很有可能，只是目前這案並沒有過職場群聚。