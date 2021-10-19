LIVE／國旅券抽第二波60萬幸運兒　開獎直播

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交通部配合振興五倍券加碼推出240萬份千元國旅券，連四周抽獎送出，今10時30將抽出第二波幸運兒，預計抽出五組雙數號碼，身分證尾數兩碼相同者即中籤，若未滿60萬，將再加碼抽「三碼」，民眾下午17時可於國旅券平台查詢。《ETtoday東森新媒體》將有抽獎現場直播 。

►國旅券抽籤結果出爐！「5組身分證尾數」點我對獎

觀光局接下來連續兩週將於每週二各再抽出60萬份，民眾若要參加抽籤最晚需於10月29日完成登記，才來得及趕上11月2日最後一次抽籤。民眾若今天未中籤，還有兩週可以碰碰運氣：

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第三周：10/26抽籤、10/29領券

第四周：11/2抽籤、11/5領券

觀光局表示，今天完成抽籤後會於下午17時發送簡訊通知民眾，中籤者可於國旅券平台輸入手機號碼、身分證或居留證字號末四碼，登入後即可領取國旅券QR Code。

觀光局指出，國旅券抽中後使用時間為今年11月1日起，至明年4月30日間均可使用，國旅券適用所有觀光產業，包括旅行社團體旅遊或購買個人旅遊商品、飯店住宿、遊樂園門票及泡湯等，屆時向商家出示QR Code及身分證號末4碼驗證即可使用，但國旅券為一次性使用、不找零。

▲今將抽出第二波國旅券幸運兒。（圖／記者黃克翔攝）