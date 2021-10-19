電商神鵰俠侶「開除正宮插小三」真相逆轉？　男方7天後自嘲

▲謝銘元與陳韻如聯手打造iFit王國，還一度被媒體稱作「電商界神鵰俠侶」。（圖／CTWANT提供，下同）

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「iFit愛瘦身」創辦人謝銘元與陳韻如夫妻反目成仇，陳韻如控訴先生離家後與新歡陳女同居，讓對方擔任公司要職，還撤除她的執行長職務，她把先生的女友當做朋友，沒想到最後竟遭到先生和朋友雙重背叛。謝銘元則大聲喊冤說，自己長期受到陳韻如「冷暴力」，還被迫離家，因為女友在他最低潮的時候一路相挺，才會跟她在一起。

謝銘元說，陳韻如的控制慾很強，當初他跟陳交往時，陳還對前男友念念不忘，持續監看對方的電子信箱三年。陳的家境優渥，又對創業有強烈企圖，大學念了二年就輟學創業，後來與前男友經營教科書生意，卻以失敗告收。

謝銘元說，當時他也開始創業，從事金融投資，在facebook上認識陳韻如後，邀她到自己公司上班，後來兩個人交往，並由他出錢給陳韻如，等於給陳一半乾股，兩人合資500萬在2012年合夥創立艾絲資訊公司，經營「iFit愛瘦身」品牌，兩人也於2013年結婚，住在陳韻如娘家的豪宅裡，夫妻一路打拚，從原本5人小公司一度成長為超過200名員工規模。

▲謝銘元指控陳韻如在婚後還對前男友念念不忘，甚至「監看」對方的Gmail信箱。

但隨著公司業務成長，兩人的婚姻卻衝突也愈來愈多。謝銘元說，陳韻如的自主意識很強，早在幾年前兩人就進行過4、5次婚姻諮商，但並沒有朝良性方向發展，後來協議離婚失敗，因為陳提出的條件過於嚴苛，要求謝離開公司，甚至長達一個半月不讓他看女兒，只好訴諸法院訴請離婚。

陳韻如曾對外指控說，去年2月新冠疫情升高，謝在家中咳嗽，卻在陳要求他戴上口罩時大發雷霆，最後甚至搬離住處，2人分居。謝銘元則反駁說，當時他身體不舒服、流鼻涕，陳要求他睡著時也要戴口罩，而且必須保證整晚不會掉下，不然就出去住，他當時願意載口罩，但要求他整晚不掉口罩，這不僅強人所難，也是在羞辱人，他因此搬出外住。

謝銘元解釋說，他與現任女友認識五、六年，之前只是把公司閒置空間租借給女友作工作室，與妻子分居後雙方才愈走愈近，並未如妻子所控的「外遇拋妻棄子」，現任女友是在人事部門幫忙，根本不是主管，妻子指控他「弄走」兩位主管，其實一位是甲狀腺亢進復發、一位是因為疫情要自己帶小孩而自願離職。

陳韻如回應表示，她問過公司董事，都說並未召開相關董事會，謝銘元謊稱是董事會決議撤換執行長，但其實是謝為個人私怨做出的決定，她有三位董事可以證明；對於謝銘元說她造成公司1億1千萬元庫存與重大虧損，陳韻如指出，這種指控不盡真實，因為當時謝銘元擔任董事長職務，公司重大決策都會共同討論，而且主管財務的是謝，並不能把公司的虧損的責任推到她一個人身上。

▲謝銘元說，陳韻如不讓他與女兒相處，讓他非常痛苦。

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