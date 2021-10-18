來趟聲音與藝術的火車旅行　雲嘉嘉營移動聚落登場

▲一年一度雲嘉嘉營聚落登場，今年以「移動」為主題，在雲林、嘉義縣市、台南展開。（圖／主辦單位提供）



記者游瓊華／台中報導

規模跨越雲林、嘉義、台南四大縣市的藝術盛會的「夏至藝術節」，去年延伸為「雲嘉嘉營視覺藝術連線」，今年則以「移動」的世界觀發想，「旅行」作為方式，邀請33位國內外知名藝術家合作，已於雲林縣文化觀光處展覽館、嘉義市文化藝廊、嘉義縣梅嶺美術館、台南新營文化中心等四地同步盛大開展，不少亮點作品引起話題。

主辦單位表示，當中一場最特別的聲音藝術創作《一起搭乘的某個遠方》，讓觀展者透過「身體移動」行為，在乘坐由新營開往斗六的50分鐘火車車程中，靜靜用「聆聽」的方式感受對這片平原的記憶、幻想與未來。

▲雲林現場展出藝術家邱錦鍛的25種竹編技法與故事旅行箱，展現竹編工藝之美。（圖／主辦單位提供）

在雲林文化觀光處展覽館展出藝術家林正偉的《交託給風》，以紙、鐵、風扇吹起如阿拉丁的魔毯，盛載著400年前祖先來台開墾的夢想；來自克羅埃西亞的達利婭，以不同國度的鹽分，訴著說人們需要同樣的生活平衡；日本藝術家吉田憲史則以格鬥概念演繹台灣的面孔。除了四館之外，雲林故事館、新營曬書店等也一同參與，分別以故事旅行箱、繪本故事坊的方式，展演不同的在地文化。

此外，這場展覽也登上「Gather town」虛擬社交平台，不但有擬真的藝術場景，每位參展者還有可愛小人物可以進行類似RPG遊戲互動，無法到場的民眾也能線上看展https://reurl.cc/0xp989。