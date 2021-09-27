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酒店小姐轉轉禮儀公司　色老闆面試猛盯玉腿「從背後摸到前胸」

▲受到疫情警戒影響，八大行業復業無期，許多舞小姐、酒店小姐不少人轉行擔任殯葬禮儀招待小姐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲受到疫情警戒影響，八大行業復業無期，許多舞小姐、酒店小姐不少人轉行擔任殯葬禮儀招待小姐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到疫情警戒影響，八大行業復業無期，台南市1名酒店小姐8月間到1家禮儀公司應徵禮儀招待小姐，卻遭面試的潘姓業者伸狼爪襲胸，案發後她憤而向台南市警六分局提出強制猥褻、性騷擾告訴，警方已受理偵辦，將傳喚潘男到案說明後，依法函送台南地檢署偵辦。

▲受到疫情警戒影響，八大行業復業無期，許多舞小姐、酒店小姐不少人轉行擔任殯葬禮儀招待小姐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣因新冠肺炎疫情警戒影響，酒店、舞廳等17大娛樂場所營業遭從2021年5月停業至今已超過4個月，目前二級警戒，確診個案已降至個位數，但中央仍未鬆口解禁。台南市有酒店、舞廳小姐為求生存，看到復業無期，紛紛轉換跑道到其他行業，其中包括轉行到殯葬業擔任禮儀招待小姐，但台南市卻發生有酒店小姐前往禮儀公司求職時，在面試遭到色老闆涉嫌伸狼爪襲胸之情事，憤而向警方提告性騷擾。

▲受到疫情警戒影響，八大行業復業無期，許多舞小姐、酒店小姐不少人轉行擔任殯葬禮儀招待小姐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，該名20多歲被害女子，原本在酒店上班，但因5月中旬起受到疫情影響，酒店暫停營業，她沒班可上也沒有收入，為求生活在2021年8月間到台南市南區一家禮儀公司應徵禮儀招待小姐。

▲受到疫情警戒影響，八大行業復業無期，許多舞小姐、酒店小姐不少人轉行擔任殯葬禮儀招待小姐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被害人指控稱，當天她穿著熱褲，露出大腿上刺青，面試的潘姓業者涉嫌問她可不可以摸一下，潘男碰觸後涉嫌從她背後摸到前胸，被害女子不甘受辱，於8月4日清晨4時多，就近向北區的市警五分局報案，警方依單一窗口受理報案後，將案子函轉給轄區台南市警六分局偵辦。

▲受到疫情警戒影響，八大行業復業無期，許多舞小姐、酒店小姐不少人轉行擔任殯葬禮儀招待小姐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因案子尚未移送，被害人指控台南市警五分局警方當初以性騷擾罪嫌受理是有「以大報小」之嫌，不過台南市警五分局則表示，轄區和緯派出所依單一窗口受理，開出報案三聯單給她，並依女方單方陳述，先依性騷擾案受理，後續依權責轉案發轄區台南市警六分局依法調查偵辦，並無以大報小或是隱匿案情的問題，係被害人誤解。初步潘姓業者坦承涉案。

台南市警六分局說，警方接獲本案後已依法送理，已於9月24日請被害人到警分局製作第二次筆錄，會再傳喚涉案潘姓男子製作第二次筆錄，全案完成偵訊後會依強制猥褻、性騷擾罪嫌函送台南地檢署偵辦。

據台南市禮儀業者表示，禮儀小姐許多都是兼職性質，有案子她們才來工作，且所所做的都是禮儀招待等服務工作，並不用熟稔相關專業之殯葬禮儀，所以不需要特殊條件，但面試業者時也不會對應徵小姐作為不禮貌行為。

▲受到疫情警戒影響，八大行業復業無期，許多舞小姐、酒店小姐不少人轉行擔任殯葬禮儀招待小姐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義希望政府早日讓其復業。▲台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義希望政府早日讓其復業。（圖／記者林悅翻攝）

台南市育樂事業商業權益促進會理事長曾正義表示，陪酒小姐一般學歷並不高，且普遍缺乏專長，在合法的八大行業上班，公司還能為其主持公道，其人身安全反受保障。現在因八大業者等停業，小姐們為了生活，反而流竄到其他行業，如果轉到一些不正當的行業，必然發生更多社會問題，社會付出的成本更大更廣，他誠心希望政府能聽見業者的心聲，體恤相關從業人員生活嚴峻艱困，早日讓相關業者復業，也能早日讓從業人員有工作做，讓他們能活下去！

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