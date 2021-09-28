越南YouTuber推薦來台學「正統中文」：保留最完整的中華文化

▲蘇英俊在影片中盛讚，「台灣人熱情友好、文明有禮」。（圖／翻攝自YouTube／mat hoat hinh）

記者柯沛辰／綜合報導

越南學生蘇英俊是一名越、中、英「三聲道」YouTuber，他在影片和受訪時談到，很多越南民眾覺得繁體字很難，加上中國大陸投資推廣中文，使得簡體中文教材成為主流，然而在他眼中，台灣使用的才是正統、傳統的中文，「保留最完整的中華文化，而且台灣人非常熱情友好、文明禮貌」。

蘇英俊（To Anh Tuan）從2年前開始經營YouTuber頻道，由自己一人拍攝、後製影片，紀錄自己出國留學的點點滴滴，至今已累積3600多名粉絲。他接受《中央社》訪問時表示，他上大學以前，不大認識港、澳、台，腦中能想到的「中文世界」只有中國，直到台灣商會就讀他所就讀的大學，才意外認識台灣。

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蘇英俊說，很多越南人會覺得繁體字太難，加上對中國大陸相對熟悉，比較常碰到中國大陸在當地投資、推廣，所以主流都是學習簡體教材。一般而言，會去台灣念書的人大多分為兩類，第一種是接觸過台灣人、對台灣有好感的，第二種則是想學英文，但去歐美留學太貴，所以選擇去台灣。

蘇英俊出生成長在越南最北邊的河江省，2019年從越南一流財經大學「外貿大學」畢業後，同時申請中國大陸、台灣兩地的獎學金，本來考量前者提供全額獎助，為減輕家中負擔，選擇赴北京就讀研究所，但如今中國防疫不開放外籍生入境，他也申請上我國教育部獎學金，因此決定來台就讀國立中山大學。

蘇英俊說，他已經有初步規劃，來台後會拍攝包括兩岸教育及文化差異、在台一個月生活費、選擇就讀中山大學的10個理由等，屆時會再上傳影片來分享給粉絲們，希望讓更多想學中文的越南人知道，還有台灣這個選項。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。