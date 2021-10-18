　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民代助理推特到處搭訕「最重要朋友」　女室友控：只想上床

受害人D小姐（圖）與唐男同居數月，卻被唐當成洩欲的砲友。

▲受害人D小姐與唐男同居數月，卻被唐當成洩欲的砲友。

圖文／鏡週刊

台北市議員鍾佩玲前助理唐奕琦遭控利用助理身份，在網路騙砲、性騷擾，為了揭發他的渣男行徑，4名被害女子決定挺身而出，接受本刊採訪，其中，D小姐最為氣憤，她怒氣沖沖地說：「唐利用議員助理的身分，在推特上搭訕女生，對每一個人都說是他『最重要的朋友』，目的只是想跟女生上床，令人不齒！」

今年33歲的唐奕琦，3年多前加入立委何志偉團隊，擔任助理數月，但因表現不如預期遭解聘，之後轉至鍾佩玲服務處任職。一年多前，唐因個人因素請辭，今年4月又回鍋擔任助理，8月底，唐以搬家為由再度請辭，沒想到離職後卻爆出多起桃色糾紛。

▼唐男曾在台北市議員鍾佩玲服務處任職，今年8月底請辭。

【民代助理狂騙砲】政治光環成把妹利器　4女控他騙砲又性騷

▼唐男3年前加入立委何志偉團隊，擔任國會助理。

【民代助理狂騙砲】政治光環成把妹利器　4女控他騙砲又性騷

D小姐告訴本刊，3年多前，唐在推特主動私訊她，因為二人的政治理念相符，開始互有往來，「當時唐自稱何志偉助理，常約我吃飯、開車載我去看海，還告訴我心情不好的時候可以找他聊天。認識沒多久，他就約我到摩鐵開房間，當時我對他也有好感，所以答應跟他發生關係。」

今年4月，D小姐因故需要開刀，唐以議員助理身分幫她喬到病房，看她術後行動不便，還邀她一起同住，貼心的舉動讓D小姐非常感動。

▼遭D小姐指責渣男行徑，唐男自知理虧，向她認錯。

遭D小姐指責渣男行徑，唐男自知理虧，向她認錯。（讀者提供）

5月唐的住處租約到期，D小姐準備另覓落腳之處，這時，唐突然對D小姐告白，說對她有好感，希望能同居，D小姐見唐誠意十足，一口答應，二人很快找到新住處，因唐的收入不高，D小姐還先代墊二個月押金，並花了數萬元添購家具，展開同居生活。

之後，二人每週固定「連結」一次，但每當D小姐想確認她與唐的關係時，唐總以「戀愛經驗不夠、需要時間思考」等理由呼嚨帶過，甚至提議二人不妨以「開放式關係」交往，也就是容許對方有其他性伴侶，讓D小姐最感錯愕的是，今年8月某天，唐突然要求D小姐搬離住處，她才驚覺自己錯把狼人當良人，原來唐僅將她視為洩欲的砲友。

▼唐男常利用民代助理的身分，在網路上搭訕女生。

【民代助理狂騙砲1】貼心關懷攏係假　暖男助理幫喬病床拐她上床

▼曾任台北市議員鍾佩玲及立委何志偉助理的唐奕琦遭控是騙砲渣男。

【民代助理狂騙砲1】貼心關懷攏係假　暖男助理幫喬病床拐她上床

D小姐告訴本刊：「同居期間，我一直問他有沒有交女朋友？他都否認，後來我才知道，其實我們同居沒多久，他就交了新女友，而且他對外都說我們只是室友關係。雖然他沒給過我承諾，但過去幾個月，他用拖延方式打迷糊仗，我為了他付出金錢、肉體跟時間，最後卻被淨身出戶！」

事後，唐不斷向D小姐道歉，請她不要揭發此事，否則可能會斷了他的助理之路，最後甚至丟下一句：「我們只是關係比較開放的普通朋友！」D小姐氣憤地痛罵：「他用特殊的兩性關係包裝，講白了就是騙砲渣男！」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【民代助理狂騙砲2】19歲女大生推特po辣照　他狂飆百里只為青春肉體
【民代助理狂騙砲3】他四處自爆渣男行徑　北市府官員女兒也難逃狼爪
【民代助理狂騙砲】政治光環成把妹利器　4女控他騙砲又性騷

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
台北恐怖挖眼女「上銬畫面曝」　4警聯手才壓制
快訊／虎豹潭「尋獲粉色雨衣、登山鞋」　確認8歲女童遺失物
快訊／蘇貞昌下令防疫再鬆綁！最新措施出爐
吳姍儒炸出渾圓雙球！　憲哥狂被cue：發生命案啦
鴻海電動車入門款「售價不到百萬」！上市時間出爐
台北恐怖挖眼！她美工刀狂砍　2000元交保原因曝
好市多「秋冬神物」上架！　1錠不到10元
200男女裸奔！畫面「一排雪白懸空雙球」超震撼
快訊／美國入境新規定「仍無高端」　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

養樂多偷摻安眠藥！酒店小姐喝下遭猥褻　惡男辯性交易下場曝

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

普悠瑪翻車18死「僅司機員判刑」台鐵2長官無罪！理由曝：他無悔意

抓這叢樹枝保命！虎豹潭落水9歲女童吹哨獲救　冷靜還原經過

快訊／虎豹潭20km外「尋獲粉色雨衣、登山鞋」！8歲劉小妹遺失物

普悠瑪事故滿三年！家屬含淚重返事故現場：願你當個快樂天使

以為沒人發現！她視茫茫沿路撞車「換手」給男伴...2人酒測值曝

台北挖眼女上銬畫面曝！連砍多刀不手軟　4警聯手才成功壓制

龍井濟公回鑾險爆衝突　1男與信徒碰撞起口角推擠

台北挖眼女2千元交保原因曝！美工刀狂砍涉重罪　竟想和解了事　

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

金高銀「裝口愛＋磨蹭」撒嬌安普賢遭無視　高手示範「裝弱開瓶術」臉超欠打XD

養樂多偷摻安眠藥！酒店小姐喝下遭猥褻　惡男辯性交易下場曝

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

普悠瑪翻車18死「僅司機員判刑」台鐵2長官無罪！理由曝：他無悔意

抓這叢樹枝保命！虎豹潭落水9歲女童吹哨獲救　冷靜還原經過

快訊／虎豹潭20km外「尋獲粉色雨衣、登山鞋」！8歲劉小妹遺失物

普悠瑪事故滿三年！家屬含淚重返事故現場：願你當個快樂天使

以為沒人發現！她視茫茫沿路撞車「換手」給男伴...2人酒測值曝

台北挖眼女上銬畫面曝！連砍多刀不手軟　4警聯手才成功壓制

龍井濟公回鑾險爆衝突　1男與信徒碰撞起口角推擠

台北挖眼女2千元交保原因曝！美工刀狂砍涉重罪　竟想和解了事　

科技業薪水就是高？　和碩、緯創平均薪資出爐與想像有落差

全運會台東射擊奪首冠！柔道莊琇茹、莊尚晉兄妹雙雙摘金

普悠瑪事故釀18死！司機員一審判4年6個月　台鐵回應了

謝宗學／重視基層診所「生存危機」　迎接解封輕症衝擊

養樂多偷摻安眠藥！酒店小姐喝下遭猥褻　惡男辯性交易下場曝

「暴衝怕咬到爸爸」貪玩汪吃零食小口輕輕咬　網讚：養到天使

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

宏佳騰10／27發表Ai-2 Gather　首款Gogoro聯盟三輪車來了！

台中第二大美食戰區掀黑金大戰　土洋咖啡店搶卡位

誰該下台僅次蘇貞昌和陳時中　陳吉仲：能排在一起是光榮

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

社會熱門新聞

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

陳修將女友背景曝　友嘆：她炫耀男友多好

4女控「民代助理」騙砲性騷　19歲妹也受害

殯葬同業酸陳修將黑幕　嗆「修復界得到安寧」：哈哈哈

獨／鄧佳華道歉　希望連千毅給機會

小玉靠奎丁、高嘉瑜變臉A片賺錢　受害名單至少百人

嘉義某中學師生尋短女學生不治　2人曾現身超市

城中城「死者」在醫院醒來！　她開心找回媽媽

即／普悠瑪翻車18死！司機員尤振仲判4年6月

害鄧佳華要打破傷風！吃屎哥說原因

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

吳宗憲關島工作喝開　曝醉後搭飛機NG行為

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

鄧佳華PK吃屎哥！互槓3年直播扭打爆血「被逼吃大便」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面