民代助理推特到處搭訕「最重要朋友」　女室友控：只想上床

▲受害人D小姐與唐男同居數月，卻被唐當成洩欲的砲友。

圖文／鏡週刊

台北市議員鍾佩玲前助理唐奕琦遭控利用助理身份，在網路騙砲、性騷擾，為了揭發他的渣男行徑，4名被害女子決定挺身而出，接受本刊採訪，其中，D小姐最為氣憤，她怒氣沖沖地說：「唐利用議員助理的身分，在推特上搭訕女生，對每一個人都說是他『最重要的朋友』，目的只是想跟女生上床，令人不齒！」

今年33歲的唐奕琦，3年多前加入立委何志偉團隊，擔任助理數月，但因表現不如預期遭解聘，之後轉至鍾佩玲服務處任職。一年多前，唐因個人因素請辭，今年4月又回鍋擔任助理，8月底，唐以搬家為由再度請辭，沒想到離職後卻爆出多起桃色糾紛。

▼唐男曾在台北市議員鍾佩玲服務處任職，今年8月底請辭。

▼唐男3年前加入立委何志偉團隊，擔任國會助理。

D小姐告訴本刊，3年多前，唐在推特主動私訊她，因為二人的政治理念相符，開始互有往來，「當時唐自稱何志偉助理，常約我吃飯、開車載我去看海，還告訴我心情不好的時候可以找他聊天。認識沒多久，他就約我到摩鐵開房間，當時我對他也有好感，所以答應跟他發生關係。」

今年4月，D小姐因故需要開刀，唐以議員助理身分幫她喬到病房，看她術後行動不便，還邀她一起同住，貼心的舉動讓D小姐非常感動。

▼遭D小姐指責渣男行徑，唐男自知理虧，向她認錯。

5月唐的住處租約到期，D小姐準備另覓落腳之處，這時，唐突然對D小姐告白，說對她有好感，希望能同居，D小姐見唐誠意十足，一口答應，二人很快找到新住處，因唐的收入不高，D小姐還先代墊二個月押金，並花了數萬元添購家具，展開同居生活。

之後，二人每週固定「連結」一次，但每當D小姐想確認她與唐的關係時，唐總以「戀愛經驗不夠、需要時間思考」等理由呼嚨帶過，甚至提議二人不妨以「開放式關係」交往，也就是容許對方有其他性伴侶，讓D小姐最感錯愕的是，今年8月某天，唐突然要求D小姐搬離住處，她才驚覺自己錯把狼人當良人，原來唐僅將她視為洩欲的砲友。

▼唐男常利用民代助理的身分，在網路上搭訕女生。



▼曾任台北市議員鍾佩玲及立委何志偉助理的唐奕琦遭控是騙砲渣男。



D小姐告訴本刊：「同居期間，我一直問他有沒有交女朋友？他都否認，後來我才知道，其實我們同居沒多久，他就交了新女友，而且他對外都說我們只是室友關係。雖然他沒給過我承諾，但過去幾個月，他用拖延方式打迷糊仗，我為了他付出金錢、肉體跟時間，最後卻被淨身出戶！」

事後，唐不斷向D小姐道歉，請她不要揭發此事，否則可能會斷了他的助理之路，最後甚至丟下一句：「我們只是關係比較開放的普通朋友！」D小姐氣憤地痛罵：「他用特殊的兩性關係包裝，講白了就是騙砲渣男！」

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