出團25年「三不管」　大方體驗自然營創辦人雄厚背景曝光

▲大方體驗自然營創辦人涂淑芳從1996年開始帶團出遊，臉書上時常有與學童互動照片。（圖／CTWANT／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

「大方體驗自然營」昨下午帶33人到新北市雙溪區虎豹潭出遊，途中遇上山洪爆發，導致6人落水，至今仍有5人失蹤，本刊調查發現，該營創辦人涂淑芳自稱是旅遊記者，還曾跟著「順流學習」大師柯內爾體驗自然，1996年開始帶團，但該營非立案補習班，讓台北市議員耿葳怒批為「三不管」地帶。

據了解，涂淑芬曾是某報旅遊休閒記者，還擁有美國紐約大學休閒教育碩士，她自稱在1996年到北加州山區跟柯內爾學習，7天的自然體驗活動讓她「深深體會與大地接近的感覺如此美好」，同年返國後開始帶著學童出遊，更宣稱其創辦的涂大芳體驗自然中心獲得「Joseph Cornell共享自然基金會」授權，成為台灣代表，積極體驗自然哲學與活動。

本刊調查，涂淑芳在1977年創立「涂大芳體驗自然文化公司」，但該公司目前已解散，大方體驗自然營由「天大地方自然文化有限公司」帶隊，每學期共7堂課，學費為1600元，透過臉書報名參加，而該營主打「大自然教室」，並招攬在學學童和家長加入，看似有補習班性質，多年來卻非立案補習班。

耿葳因而怒批，質問此類活動是教育局要管，還是負責商業行為的商業處處理，帶團前往戶外旅遊的營運方式又是否被認定為旅行社，認為該營為「三不管的棘手問題」恐讓民眾權益受到嚴重侵害。

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