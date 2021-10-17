快訊／北北基4縣市大雨特報　明白天漸回溫！週四再轉濕涼

▲入秋第一道冷空氣南下，北部天氣轉涼。（示意圖／資料照）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，受到東北風影響，今（10/17）基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石。對此，氣象局持續針對北北基宜四個縣市發布大雨特報。

氣象局也持續發布陸上強風警示，東北風明顯偏強，臺南以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，宜蘭沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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天氣風險 WeatherRisk表示，昨天下午入秋以來明顯偏涼的東北風報到，迎風面東北部的天氣有明顯變化，東北風前緣帶來不少的降雨，溫度降幅也較大，中南部受影響不明顯，但是清晨局部低溫也降到21至23度，有些涼意。今天全台各地仍然受到偏強東北風影響，迎風面持續為陰天有局部陣雨天氣，雨勢雖然逐漸減小但累積雨量稍多，中南部大致晴到時多雲，午後南部山區也有短暫陣雨機會。

天氣風險公司也表示，明天開始東北風將會減弱，水氣也會稍減，海峽側的風力因地形作用還是會比較大，沿海活動仍要留意，各地天氣大致維持東北風天氣型態，迎風面有短暫陣雨，中南部較穩定，由於北方涼空氣減弱溫度將會回升，但清晨低溫仍然可能降至20度左右，日夜溫差大，建議衣著可以用洋蔥式穿搭，早晚外出多加件外套保暖。

天氣風險公司分析，東北風環境可持續至週二，週三下半天短暫轉為偏東風，溫度還會再回升，週三在華中至華南有雲雨帶或鋒面雲系逐漸醞釀，預計週三晚間接近北部，週四掠過北部後東北風再度增強，北部又會轉為濕涼的天氣，預估雲雨帶的影響可持續到週日，因此這段期間迎風面有短時較大的陣雨，累積雨量也偏多，建議非必要盡量避免前往東北部山區、沿海，以免發生危險。