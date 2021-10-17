　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／北北基4縣市大雨特報　明白天漸回溫！週四再轉濕涼

天氣預報,陰天,寒流,低溫,氣溫下降（圖／資料照）

▲入秋第一道冷空氣南下，北部天氣轉涼。（示意圖／資料照）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，受到東北風影響，今（10/17）基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石。對此，氣象局持續針對北北基宜四個縣市發布大雨特報。

氣象局也持續發布陸上強風警示，東北風明顯偏強，臺南以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，宜蘭沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險 WeatherRisk表示，昨天下午入秋以來明顯偏涼的東北風報到，迎風面東北部的天氣有明顯變化，東北風前緣帶來不少的降雨，溫度降幅也較大，中南部受影響不明顯，但是清晨局部低溫也降到21至23度，有些涼意。今天全台各地仍然受到偏強東北風影響，迎風面持續為陰天有局部陣雨天氣，雨勢雖然逐漸減小但累積雨量稍多，中南部大致晴到時多雲，午後南部山區也有短暫陣雨機會。

天氣風險公司也表示，明天開始東北風將會減弱，水氣也會稍減，海峽側的風力因地形作用還是會比較大，沿海活動仍要留意，各地天氣大致維持東北風天氣型態，迎風面有短暫陣雨，中南部較穩定，由於北方涼空氣減弱溫度將會回升，但清晨低溫仍然可能降至20度左右，日夜溫差大，建議衣著可以用洋蔥式穿搭，早晚外出多加件外套保暖。

天氣風險公司分析，東北風環境可持續至週二，週三下半天短暫轉為偏東風，溫度還會再回升，週三在華中至華南有雲雨帶或鋒面雲系逐漸醞釀，預計週三晚間接近北部，週四掠過北部後東北風再度增強，北部又會轉為濕涼的天氣，預估雲雨帶的影響可持續到週日，因此這段期間迎風面有短時較大的陣雨，累積雨量也偏多，建議非必要盡量避免前往東北部山區、沿海，以免發生危險。

ET快訊
陸瘋傳「KTV封殺藝人」歌曲全下架　名單驚見蔡依林、周子瑜
虎豹潭鐘男家屬「六合橋招魂」　女兒悲喊：爸爸回家了
虎豹潭9歲女童遭沖走！「抓樹幹、吹哨」冷靜自救
快訊／高鐵「軌道異常」緊急停在苗栗　部分列車將延誤
看愛國片被逼吞「凍馬鈴薯＋炒麵粉」！　網狂吐槽
台北人收全英文「國家警報」　翡翠水庫回應了
敦北IKEA「原地復活」！　最大差別曝光
法國男星來台15年「歸化台灣」　激動曬身分證哭了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高鐵「軌道異常」緊急停在苗栗　部分列車將延誤

台北人收全英文「國家警報」　翡翠水庫回應：是我們發的

超好「孕」！台中準媽咪買2萬電腦爽中10萬購物節現金　

全台最大直營店！豆油伯10／20進駐屏東勝利星村　也賣名廚料理包

涼意愈增！第二波東北風影響時間曝　一圖秒懂未來一週天氣

這群人成軍11年　他好奇「為何能紅那麼久？」鄉民笑曝：賺很大

埔榮為精神病友辦理生命教育體驗課　有請可愛「小龜」當導師

前5盤一定中！女大生揭「迴轉壽司扭蛋」中獎秘訣　嗨喊：屢試不爽

手機狂響！北部人突收「全英文國家警報」懵了　網翻譯嚇：要逃？

快訊／北北基4縣市大雨特報　明白天漸回溫！週四再轉濕涼

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

夜奔彰化搶「1盒20元」法拍口罩　規則不清、插隊多！民眾爆口角

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

快訊／高鐵「軌道異常」緊急停在苗栗　部分列車將延誤

台北人收全英文「國家警報」　翡翠水庫回應：是我們發的

超好「孕」！台中準媽咪買2萬電腦爽中10萬購物節現金　

全台最大直營店！豆油伯10／20進駐屏東勝利星村　也賣名廚料理包

涼意愈增！第二波東北風影響時間曝　一圖秒懂未來一週天氣

這群人成軍11年　他好奇「為何能紅那麼久？」鄉民笑曝：賺很大

埔榮為精神病友辦理生命教育體驗課　有請可愛「小龜」當導師

前5盤一定中！女大生揭「迴轉壽司扭蛋」中獎秘訣　嗨喊：屢試不爽

手機狂響！北部人突收「全英文國家警報」懵了　網翻譯嚇：要逃？

快訊／北北基4縣市大雨特報　明白天漸回溫！週四再轉濕涼

運動前喝綠茶會瘦！醫曝「喝4種茶飲」最佳時機點　一張圖看懂

稱讚王維中投得好　曾仁和沒留中職首勝球

全運會／余雅倩鏈球62M91三破大會　首金入袋坦言給自己壓力大

收五月天阿信訊息　魏嘉瑩嚇到「以為詐騙集團」：完全不敢聲張

陸瘋傳「KTV封殺藝人」歌曲全下架　47人名單驚見蔡依林、周子瑜

虎豹潭鐘男家屬「六合橋招魂」　女兒悲喊：爸爸回家了

黃國書認當線民　魏明谷自爆「曾拒情治單位每月2千元吸收」

獨／鄧佳華PK吃屎哥！對決項目真的是吃屎…游兆霖：殺爆你這色胚

曾仁和完美封鎖味全　曾總：節奏掌握蠻舒服

快訊／高鐵「軌道異常」緊急停在苗栗　部分列車將延誤

生活熱門新聞

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

手機狂響！北部人突收「全英文警報」懵了

19日起「6狀況」不用戴口罩了！ 　

陳修將老婆2天前發文　「48字洩心聲」引聯想

女坐火車月台拍美照！台鐵已報警

今降快10度！最冷時間曝　下波變天雨區更大

西門町紅茶店超級大雷！Google負評整串黑歷史

第13輪開放AZ+BNT？陳時中曝：11月混打可能性增高

100元鹹酥雞最頂吃法曝光！內行：還剩30元買飲料

2劑莫德納排第二　醫揭「疫苗保護力最強組合」

戶外運動口罩解封　室內外拍照特定對象也可脫

第十二輪有你嗎？快來查詢「預約資格」

「迴轉壽司扭蛋」中獎秘訣　她嗨喊：屢試不爽

戶外口罩鬆綁「6大狀況」1圖秒懂！專家曝全面解封時間點

更多熱門

相關新聞

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

中央氣象局表示，今（7日）南方雲系北移，台灣附近水氣增多，除基隆北海岸、東半部及恆春半島有降雨外，午後中南部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨；東半部高溫約30至32度，西半部則在33至35度，其中桃園有局部36度以上高溫，晚間7時許並針對東南部4縣市發布大雨特報，易有短延時強降雨，高雄、屏東、花東有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨報到下周圓規恐生成　水彈砸台灣

大雨報到下周圓規恐生成　水彈砸台灣

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

下班通勤注意！午後雷雨來襲　1縣市大雨特報

下班通勤注意！午後雷雨來襲　1縣市大雨特報

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

關鍵字：

大雨特報

讀者迴響

熱門新聞

陳修將用保鮮膜補破碎頭骨　遭爆根本雙面人

女友求救「將哥打我」　陳修將冷回警3個字

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！35秒片曝

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

大咖男歌手唱一半高空重摔「滿手鮮血」！傷勢曝光

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

快訊／綠委認了曾當國民黨線民　宣布退黨

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面