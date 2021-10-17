虎豹潭4死2失蹤　奪命關鍵「梳子壩」真正用途曝光

記者陳俊宏／綜合報導

新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲，造成4死2失蹤。據了解，事發當時，一行人走在「梳子壩」上要折返，結果瞬間被山洪沖走，釀成憾事。

據悉，在土石流或土砂流量較高的溪流，為減少大量土砂流出致災，而將防砂壩壩體加以改良，其中壩體設計成狀似梳子型態者，謂之梳子壩，在一般山地洪流時，水流及土砂得以穿越壩體，使壩體上游可以維持適當的貯砂空間，以備土石流或高含砂流通過時，可適時發揮攔阻土砂和延遲流出時間效果。

▼梳子壩是為了減少大量土砂流出致災。（圖／翻攝新北市觀光旅遊網）



▲▼遊客平時會把虎豹潭梳子壩當「過河步道」。（圖／翻攝Google Maps）

▼虎豹潭暴漲，淹沒梳子壩。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，虎豹潭梳子壩平時會被遊客當作步道，走在上頭過河到對岸，也有不少人會站在上面拍照，是網美打卡熱點，但若遇上溪水暴漲就十分危險。

「大方自然體驗」蘇姓嚮導當天帶家長、學生共31人戶外教學，中途發現天氣變糟，在折返途中步行渡河時遇到溪水暴漲，大部分人被卡在「梳子壩」，7人被湍急的水流沖走，其中一名女童自行上岸無礙，另有6人失蹤由警消漏夜搜救。

經過今早搜尋截至中午，陸續尋獲45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子遺體，目前仍有2小失聯。

目前仍失聯名單：

劉OO，8歲女童，北市新湖國小學生；粉紅色雨衣、白色上衣、藍色褲子

陳OO，15歲少女，北市麗山國中學生；粉紅色雨衣、深藍色上衣、黑色褲子





▲▼警消持續搜救中。（圖／記者游宗樺攝）