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虎豹潭6人失蹤…業者「FB偷刪照」！2小時後採納網友建議關閉了

▲▼虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了。（圖／翻攝大方體驗自然粉專）

▲「大方體驗自然」案發後偷偷將過去文章刪除。（圖／翻攝大方體驗自然粉專）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北雙溪虎豹潭16日溪水暴漲，導致參與「大自然體驗營」的31人碰上山洪暴發遇難，其中2名大人、4名孩童被沖走，目前仍未尋獲。沒想到，主辦方「天大地方自然公司」的臉書粉專「大方體驗自然」竟偷偷將學童在溪水內遊玩、未穿著防具、救生衣的照片刪除，又於2小時候關閉粉專，讓網友直呼「好扯！」

新北事長侯友16日晚間趕到現場瞭解情況，表示「天大地方自然公司」透過網路招收學生，每人收費1600元，可上7堂自然體驗課，將離情是否有相關證照；目前警消及當地搜救隊正全力搶救中，希望快點找到失蹤的6人，其餘25人平安無事。

有網友發現，「大方體驗自然」10月7日在粉專貼出學童從高處跳水的照片，雖有家長陪同，但周圍未準備安全措施，被質疑不安全，事發後官方於16日晚間10時許立刻將貼文、照片刪除被抓包，也有網友即時備份照片。

▲▼虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了。（圖／翻攝大方體驗自然粉專）

▲▼網友發現粉專內孩童戲水的照片、貼文被刪除。（圖／翻攝大方體驗自然粉專）

▲▼虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了。（圖／翻攝大方體驗自然粉專）

網友紛紛湧入粉專留言，「願平安」、「剛看到沒戴護具的照片怎都刪除了」、「直接關粉絲團卸責比較快 刪照片太慢了」、「請問為何要刪照片」、「收錢辦活動，出事國家救，現在忙著刪照片，真-計畫通~~讚啦」、「玩水很危險，氣象報告都不用看嗎？」、「親近大自然是好事啦 但是要注意氣候啊」、「刪光光了，難怪看不到」。

「大方體驗自然」創辦人涂姓女子16日晚間表示，她得知消息後有打電話給現場老師，但電話都打不通，因此仍在等待消息，「我現在也情況不明」。據悉，「大方體驗自然」臉書粉專因偷刪照片被抓包，經不住網友留言詢問後，於17日凌晨將粉專關閉。

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