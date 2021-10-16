五倍券開始兌領！農漁會信用部已兌付逾5千萬

▲農漁會信用部昨已開放民眾兌付五倍券逾5千萬。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

行政院振興五倍券持續發放，除了今天在全台超過1200間郵局分局也加班營業，在民眾使用之後，商家也得前往金融機構兌領，農委會表示，全台311家農漁會信用部、1165個營業據點昨起開始接受兌領，昨（15日）已有208家辦理兌付，金額共超過台幣5千萬元，包括協助沒有統一編號的農漁民兌領33萬元，整個過程相當順暢，預估將有五倍券5%的發行量金額將在農漁會信用部兌領現金。

振興五倍券持續發放，不少民眾也紛紛使用五倍券消費，商家或小農收到五倍券之後，也得到各金融機構兌換現金，農委會下的全台311家農漁會信用部、1165個營業據點，昨天起也開始接受兌領。

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農委會農業金融局副局長施妮婷表示，農漁會信用部營業據點遍布全國各鄉鎮，可協助各地店家就近兌領，農委會更規劃農漁會得接受無統一編號的農漁民委託兌領，提供農漁民貼心又便利的服務，而昨天兌領作業相當順暢，已經有208家農漁會信用部辦理兌付，總金額達到5035萬元，另協助無統一編號農漁民兌領金額達33萬元。

▲農漁會信用部已開放民眾兌付五倍券逾5千萬。（圖／農委會提供）

施妮婷表示，為了今年兌領作業，農金局根據去年經驗，今年更簡化相關作業，五倍券背面填寫事項得以兌領單資料替代，不用逐張填寫，更快速簡便，提升兌領效率，同時還規劃農漁會接受農漁民委託協助兌領款項，並設置專案窗口由專人提供服務，讓農漁民安心收取民眾消費的五倍券，無須擔心兌領不便的問題。

施妮婷也提醒，在正常上班日都可到農漁會進行兌領，兌領期限到明年（2022年）6月底，各農漁會信用部都提供兌領服務，並將視收兌情形，機動調整相關作業，讓五倍券不只好消費、更是方便兌。

▲農漁會信用部已開放民眾兌付五倍券逾5千萬。（圖／農委會提供）