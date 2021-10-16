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社會 社會焦點 保障人權

女嬰暴斃「保母家」遭蛋洗　警開槍逮5人！鳳梨深夜直播哽咽了

記者葉國吏／綜合報導　

網紅「鳳梨」吳泓逸友人11個月大女兒到保母家2天，就因頭部嚴重受創、送醫後不治。事情經鳳梨曝光後引發網友公憤，一群人15日晚間到保母家灑冥紙、丟雞蛋洩憤，鳳梨也在晚間開直播哽咽談此事。

▲女童送醫搶救後仍宣告不治，爸爸相當痛心。（圖／翻攝自臉書）

女童父親彫博在臉書控訴，保母說孩子站起來摔倒，但女兒還未滿1歲，根本還不會站，頭部卻受到嚴重撞擊、兩眼出血，「腦部開刀4個多小時，腦部腦壓過高，頭蓋骨蓋不上，最後只能放棄急救，爸爸永遠記得妳的到來，來生爸爸再還妳債。」

▲網友到場丟冥紙、放鞭炮洩憤，警員則到場攔阻。（圖／記者許宥孺翻攝）

此事鳳梨也在臉書發文，引起一群人不滿，遂前往保母住家丟雞蛋、撒冥紙抗議，甚至放鞭炮，要求當事人「出來面對」。警方趕抵現場後，依法蒐證勸阻，但眾人怒氣難消，繼續投擲一疊又一疊的冥紙。副所長對空鳴槍制止，帶回一車5人，依社會秩序維護法送辦。

當晚鳳梨也開直播談論此事，他用顫抖的聲音說「整個頭後面、這裡，還有兩隻眼睛都出血了，最後因為腦壓太高，整個頭蓋骨蓋不上，宣告不治……」他雖不是當事人，但聽聞這件事同樣非常難過，更別說是家屬，「家長一定沒辦法接受的，一定會問為什麼？為什麼我的小朋友會這樣？」

▲鳳梨直播談到女童腦後的傷，不捨哽咽。（圖／翻攝自臉書／鳳梨 吳泓逸）

對於涉案保母，鳳梨也語重心長地表示：「妳如果沒那個耐性、如果不喜歡小孩，那妳就不要去做保母！小孩就還小嘛、就是不懂事，不然怎麼叫小孩？」儘管生氣，但他仍在直播中代為轉達，家屬呼籲大眾不要做出不理性行為、不要私下去找當事人尋仇，只希望社會能更加重視保母育兒安全，案件就交給警方來處理。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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