高中妹追愛拼電機系　台大教授勸母湯！先做這件事以免雙重遺憾

▲葉丙成回文建議為了暗戀男生要考電機系的高中女生。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一名女學生在臉書「靠北中女中」發文，透露自己為了暗戀對象要去考電機系，沒想到此文竟然釣出台大電機系教授葉丙成發文，他建議女同學別想那麼多、直接告白吧。

葉丙成在臉書轉發這篇文章，可以看到女學生自述無才藝、讀書非頂尖，不過為了暗戀的男學生，她找到了未來方向「『頂峰相見』也許是我能得到最好的結局了吧！」

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女學生透露，2人已經認識許久，但男方都沒許歡上她，認為可能沒有機會了，但還是希望兩人能夠上同一所大學「我不會放棄喜歡你，但也不會去打擾你，就是以朋友的身分，陪著你、看著你。」

▲聞氫哥也來回文。

對此台大電機系教授葉丙成建議「別想那麼多，直接找他告白吧！」為了暗戀對象不該成為念電機系的理由，「再拖到大學，就被別人捷足先登了。」葉丙成提醒，應該要有興趣再念電機，不然到時候「畢不了業+沒有告白」雙重遺憾。

除此之外，常以負能量留言為名的聞氫哥也在底下留言說「考上電機系就變系花了，挑都挑不完還怕沒男友，說不定工具人多到能開五金行咧。」被許多人按讚朝聖。