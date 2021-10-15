快動工了！　市議員葉明月關心中壢區吉林路道路拓寬進度

▲葉明月關心中壢區吉林路道路拓寬進度。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

中壢區吉林路道路拓寬、中壢生活圈2號道路辦理，進度如何？攸關居民上下班交通順暢，市議員葉明月15日於市政總質詢提出關切。工務局長賴宇亭表示，中壢吉林路道路拓寬工程，將既有雙向各1車道規劃為雙向2車道，並增設兩側排水系統及人行道，工程經費約1億4,595萬元，已於今年8月發包，預計近期內動工，2023年3月完工。

賴局長說明，中壢區吉林路道路拓寬工程範圍，自中壢區文中路二段起至中壢區松江南路，全長約1,480公尺，計畫改善寬度為18公尺，工程經費約1億4,595萬元，目前已發包並預計近期內動工，2023年3月完工，考量該路段車流量大，施工期間市府會做好交通維護配套措施，同時也將祭出獎勵金並督導廠商加快工程進度。

針對中壢生活圈2號道路辦理進度？賴局長表示，目前計畫定線完成，預計明年可通過內政部都委會審議，該工程將闢建全長4.3公里之道路，經費約需35億元。第一段將先辦理中正路至新生路路段，經費約需20億元，待經費籌編到位後辦理用地取得。

另外，中豐交流道進度及沿線土地徵收問題，交通局長劉慶豐說明，中豐交流道建設計畫於2020年8月獲行政院核定，2021年5月12日環差分析通過，並完成都計變更，高公局刻正辦理工程細部設計及用地徵收作業，預計2025年完工通車。工務局長賴宇亭則表示，工程用地取得由高公局負責，針對部分地主希望地上物一併徵收，市府已向高公局反映是否能納入辦理協議價購。