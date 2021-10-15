比自己老10歲還搶走酒店！她扯髮拽倒在地　2人瞬間從櫃台消失

▲酒店小姐為了搶客人大打出手，扭打倒在櫃檯前地上，最後都被起訴傷害罪。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山區1間酒店，在疫情爆發前的營業時間，發生酒女搶客紛爭，楊姓女子不滿自己的男客被杜姓前輩搶走，不但整晚在一旁乾瞪眼，還聽到杜女偷罵自己三字經，楊女一怒之下趁著杜女送客站在櫃台的時候，從後方一把扯住杜女頭髮，把杜女拽倒後，坐地扭打，台北地檢署依驗傷單將2名搶客酒女都起訴傷害罪。

3月9日深夜，八大行業還沒有因疫情三級警戒停業之前，40多歲的楊姓女子在台北市松江路上酒店上班，看到熟客進場，準備接人招待，沒想到男客竟跑去捧50多歲杜姓女子的場，楊女看著客人被搶走，心有不甘，但礙於店家做生意而隱忍。

等到10日凌晨，客人吃飽喝足離開時，杜女陪著去結帳後持續站在櫃台，楊女從後方使勁拉扯杜女的長髮，杜女一個重心不穩，馬上往後仰躺，2個女的就這樣消失在櫃台前，倒在地上互相拉扯扭打，事後分別驗傷提告。

楊女辯稱客人被搶就算了，還聽到杜女與客人偷偷罵她三字經，才會氣不過跑去拉杜女頭髮，但杜女馬上回了她一巴掌，害她雙手雙腳有擦挫傷；杜女則坦承「我跟她的客人比較好」，但她當時倒在地上被拳打腳踢，無法還手，導致頭皮和腳部都有挫傷，由於2個女的都無法提供男客身分，酒店業者也未提供監視畫面，檢察官最後依據驗傷單，將2女都提起公訴。

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